Com R$ 500 milhões em investimento, 99Food chega a SP

A 99Food anunciou nesta terça-feira (12) o início da operação do delivery de comida em São Paulo, Guarulhos, Osasco, Barueri, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. A empresa está investindo R$ 500 milhões, parte do total de R$ 1 bilhão anunciado em abril, para implantar seu modelo de negócio no mercado brasileiro.

A chegada da 99Food, segundo a empresa, vai gerar novas fontes de renda para mais de 50 mil entregadores parceiros e impulsionará as vendas e o crescimento de mais de 20 mil restaurantes cadastrados na plataforma nas cidades atendidas.

A 99Food oferece para os consumidores da Região Metropolitana de São Paulo comida pelo preço do cardápio, entrega grátis e cinco cupons que somam R$99 em descontos por usuário. Os cupons são uma forma de estimular os clientes a experimentarem pratos de outros estabelecimentos.

“Não viemos para jogar segundo as regras antigas. Viemos para mudá-las em benefício de todos”, afirma Simeng Wang, diretor-geral da 99 no Brasil. “Estamos empolgados em trazer essa revolução ao maior mercado do país. É hora de preços justos, mais opções, verdadeira acessibilidade e de transformar o delivery em um recurso que todos possam aproveitar”, diz o executivo.

Presente em Goiânia desde 16 junho e, agora, em expansão no Sudeste, a 99Food incluiu em seu plano o pagamento de R$250 por dia para quem completar 20 entregas, sendo pelo menos 5 de comida, R$400 por dia para quem fizer 15 entregas diárias de comida no primeiro mês de funcionamento em São Paulo.

A 99 também trabalha em parceria com restaurantes para criar pontos de apoio e descanso para os entregadores em todas as regiões atendidas.

PESQUISA

Durante o lançamento da 99Food na capital paulista e cidades da Grande São Paulo, foi divulgada uma pesquisa inédita do Instituto Locomotiva, em parceria com Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) sobre os impactos econômicos e de consumo do delivery de comida. O levantamento foi feito com 2.000 consumidores e 500 gestores de estabelecimento comerciais.

Segundo a pesquisa, 63% dos consumidores já deixaram de pedir delivery por causa do preço maior que o cobrado presencialmente no restaurante. Para 94% dos consumidores e 81% dos restaurantes, sem as taxas dos aplicativos, os preços poderiam ser mais baixos. Havendo essa redução, 92% dos consumidores dizem que passariam a pedir mais delivery.

Do ponto de vista dos comerciantes, segundo a pesquisa divulgada pelo portal G1, 85% dos restaurantes afirmaram que investiriam o valor economizado em melhorias no estabelecimento e 82% em contratação de funcionários.

“O delivery se tornou essencial na vida dos brasileiros, mas ainda pode chegar mais longe e a mais pessoas”, afirma Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.“ Nossa pesquisa mostra que há demanda por opções mais acessíveis para os consumidores e sustentáveis para os restaurantes. Qualquer modelo capaz de oferecer esse equilíbrio tem potencial para conquistar o público brasileiro e tornar o serviço ainda mais democrático”, diz.

Para Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, os dados confirmam um ponto central: “Menos comissões e mais lucro não beneficiam apenas o dono do negócio. Criam melhores condições para o empreendedorismo em São Paulo, com reinvestimento, inovação, geração de empregos e uma economia mais vibrante”, afirma Solmucci.

Investimento

Em reunião para apresentar o serviço e o investimento no mercado paulista, a liderança da 99 se encontrou com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, nesta semana.

“Um investimento de meio bilhão de reais demonstra confiança no potencial do Estado de São Paulo. Além do impacto econômico positivo, a 99Food traz mais concorrência para o setor”, afirmou Ramuth.

A partir de hoje, a 99Food inicia uma semana de testes na Grande São Paulo para garantir o desempenho do aplicativo e a eficiência na interação entre restaurantes, consumidores e entregadores. O lançamento completo está previsto para 18 de agosto.