Lenovo Group: resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025/26

A Lenovo GroupLimited (HKSE: 992; ADR: LNVGY), juntamente com suas subsidiárias (“o Grupo”), anunciou hoje resultados sólidos para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025/26, registrando crescimento expressivo na receita e no lucro consolidado. A receita avançou 22% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando US$ 18,8 bilhões, enquanto o lucro líquido aumentou 108%, alcançando US$ 505 milhões. Com base nas Normas de Relatórios Financeiros não Hong Kong (não HKFRS[1]), o lucro líquido cresceu 22% na comparação anual, atingindo US$ 389 milhões, após ajuste pelo ganho não monetário de valor justo sobre warrants[2].

Todos os principais grupos de negócios registraram sólido crescimento de receita de dois dígitos na comparação anual, com o segmento de PCs apresentando desempenho especialmente robusto — impulsionado pela maior taxa de crescimento anual dos últimos 15 trimestres e por uma participação de mercado recorde de 24,6%. Os motores de crescimento diversificados do Grupo mantiveram sua trajetória ascendente, com a receita proveniente de negócios não relacionados a PCs aumentando quase meio ponto percentual em relação ao ano anterior, para 47% do total. Todas as regiões de vendas registraram crescimento anual de receita, variando de elevado a relativamente elevado. Esses resultados reforçam a capacidade e o compromisso da Lenovo em preservar a competitividade, manter a participação de mercado e sustentar a lucratividade, mesmo diante de um ambiente externo desafiador.

Três fatores estratégicos principais impulsionaram os resultados. Primeiro, a execução firme da visão híbrida de IA do Grupo permite que ele aproveite oportunidades de IA sem precedentes. Segundo, o compromisso com o investimento contínuo em inovação, que viu os gastos com P&D aumentarem mais de 10% em relação ao ano anterior, apoiando o progresso do Grupo em direção às metas de longo prazo de construir gêmeos de IA pessoais e empresariais. E terceiro, sua excelência operacional, incluindo um modelo de fabricação ODM+ exclusivo, uma presença global equilibrada de vendas e um modelo “global/local” que combina sourcing e recursos globais com entrega local.

A combinação desses fatores proporciona ao Grupo máxima flexibilidade e resiliência para enfrentar os ciclos de mercado e as incertezas geopolíticas. Olhando para o futuro, a Lenovo mantém seu compromisso com a inovação revolucionária para seus clientes, buscando retornos mais altos para os acionistas e a criação de valor duradouro para seus stakeholders e comunidades globais.

Citação do presidente e CEO – Yuanqing Yang:

“Aproveitando a resiliência e a flexibilidade de nossa cadeia de suprimentos e a excelência operacional, superamos os desafios impostos pela volatilidade tarifária e pelo cenário geopolítico, alcançando um crescimento significativo tanto na receita quanto na rentabilidade. Esses resultados recordes do primeiro trimestre reforçam nossa capacidade de cumprir nossa promessa de preservar a competitividade e expandir continuamente nossos negócios. Olhando para o futuro, continuaremos a executar com firmeza nossa estratégia de IA híbrida em direçãoàvisão de uma IA mais inteligente para todos, impulsionaremos incansavelmente a inovação em produtos e soluções de IA pessoal e empresarial e fortaleceremos consistentemente nossa competitividade operacional para que possamos alcançar crescimento sustentável e melhoria da lucratividade.”

Destaques financeiros:

1º trimestre do AF 25/26 Milhões de US$ 1º trimestre do AF 25/26 Milhões de US$ Variação Receita do Grupo 18.830 15.447 22% Lucro antes dos impostos 622 313 99% Lucro líquido (lucro atribuível aos acionistas) 505 243 108% Lucro líquido (lucro atribuível aos detentores de ações – não HKFRS)[1] 389 320 22% Lucro básico por ação (centavos de US$) 4,12 1,99 107%

A administração da Lenovo incentiva os investidores, analistas e o público a se concentrarem em suas medidas não HKFRS, que excluem o impacto de itens não monetários relacionados a warrants e títulos conversíveis como parte da colaboração estratégica da Lenovo com a Alat. As medidas não HKFRS oferecem uma visão mais clara do desempenho operacional central do Grupo, uma vez que os itens não monetários relacionados a warrants e juros nocionais sobre títulos conversíveis devem persistir até o final do ano fiscal de 2027/2028.

Intelligent Devices Group (IDG): forte crescimento em todas as áreas, liderando em IA pessoal

Desempenho do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025/2026:

A receita geral da IDG cresceu quase 18% em relação ao ano anterior, para US$ 13,5 bilhões, com os negócios de PCs e dispositivos inteligentes apresentando um crescimento de 19% na receita em relação ao ano anterior, o ritmo mais rápido em 15 trimestres. Todas as regiões alcançaram um crescimento de receita de dois dígitos em relação ao ano anterior em PCs e dispositivos inteligentes.

O negócio de PCs e dispositivos inteligentes manteve sua lucratividade líder no setor, com um lucro operacional de mais de 8%, graças ao forte desempenho dos segmentos de alta margem.

A liderança no mercado de PCs foi ainda mais reforçada com uma participação de mercado recorde de 24,6%, juntamente com uma vantagem ainda maior sobre o segundo colocado.

A penetração dos PCs com IA acelerou, representando mais de 30% de todas as remessas de PCs da Lenovo. A Lenovo ocupa o primeiro lugar global no segmento de PCs com IA Windows, com uma participação de mercado de 31%.

A receita de smartphones cresceu mais de 14% em relação ao ano anterior, para US$ 2,2 bilhões, com o volume de vendas superando o mercado por oito trimestres consecutivos. Em mercados fora da China, a participação no mercado de smartphones atingiu um recorde, com o sucesso do telefone Razr levando a Motorolaàposição nº 1 em dobráveis (flip e fold) com mais de 50 % de participação no mercado.

de participação no mercado. De olho no futuro, a IDG continuará a construir dispositivos nativos de agentes de várias formas, enquanto enriquece o ecossistema de aplicativos para o superagente de IA para aumentar o envolvimento do usuário do agente. Isso levará a “Uma IA, vários dispositivos”, posicionando os dispositivos nativos de agentes como o ponto de entrada para a IA pessoal.

Infrastructure Solutions Group (ISG): crescimento elevado sustentado, construindo competitividade em longo prazo

Desempenho do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025/26:

A ISG apresentou um forte crescimento de receita de 36% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 4,3 bilhões, por meio da execução sólida de sua estratégia dupla de CSP (Provedor de Serviços em Nuvem) e E/SMB (Empresas e Pequenas e Médias Empresas).

Aumento dos investimentos em infraestrutura de IA e P&D, como também aprimoramento da competitividade de E/SMB, mesmo com o impacto na lucratividade no curto prazo.

A receita do negócio de infraestrutura de IA mais que dobrou em relação ao ano anterior, com um pipeline robusto e um roteiro de produtos claro para o futuro. A receita das soluções de resfriamento líquido líderes do setor cresceu 30% em relação ao ano anterior.

De olho no futuro, a ISG está comprometida em investir na promoção do crescimento e valor a longo prazo por meio da expansão estratégica do mercado, transformação do modelo de negócios E/SMB, inovação em infraestrutura de IA e desenvolvimento de produtos, para se manteràfrente da curva de IA e oferecer competitividade global diferenciada. O Grupo está confiante de que a ISG não apenas manterá o crescimento de médio a longo prazo, mas também proporcionará retornos de lucratividade mais sólidos.

Solutions and Services Group (SSG): alto crescimento e alta rentabilidade, liberando a vantagem híbrida da IA da Lenovo

Desempenho do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025/26:

A SSG registrou mais um trimestre recorde de receita, com um aumento de 20% em relação ao ano anterior, para US$ 2,3 bilhões – marcando 17 trimestres consecutivos de crescimento da receita em relação ao ano anterior.

A margem operacional aumentou 1,2 pontos em relação ao ano anterior, para mais de 22%, tornando a SSG o principal motor de lucro para o Grupo como um todo, graçasàsua expansão sustentável da margem.

Os Serviços de Suporte alcançaram um crescimento de receita de dois dígitos em relação ao ano anterior, aproveitando a forte demanda do mercado por hardware e concentrando-se na oferta de serviços premium, como Premium Care e Premier Support Plus.

Os serviços gerenciados e as ofertas “como serviço”, juntamente com Projetos e Soluções, cresceram ainda mais rápido, com a TruScale Infrastructure-as-a-service apresentando um crescimento de três dígitos ano a ano em assinaturas e a TruScale Device-as-a-service apresentando um crescimento de dois dígitos no trimestre. Sua combinação aumentou três pontos ano a ano, para 58% da receita total da SSG.

As soluções baseadas em IA ganharam impulso, especialmente nos setores de manufatura e cadeia de suprimentos.

De olho no futuro, a Lenovo continuará a desenvolver a estrutura Lenovo Hybrid AI Advantage como seu principal diferencial e se concentrará em soluções digitais para o local de trabalho, nuvem híbrida e soluções de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que desenvolverá soluções verticais simples e escaláveis baseadas em IA para atender às necessidades mais significativas dos clientes.

Destaques corporativos e ESG

A Lenovo publicou seu Relatório Ambiental, Social e de Governança para o ano fiscal de 2024/25 em junho de 2025. Os principais destaques incluíram:

Progresso detalhado em direção às metas de redução de emissões do Grupo para 2030, incluindo a reafirmação de sua ambição de longo prazo de atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050.

Progresso ambiental por meio da participação na economia circular, incluindo o uso contínuo de materiais reciclados em ciclo fechado em seus produtos, como também serviços de sustentabilidade para os clientes.

O desempenho do Grupo em sustentabilidade foi reconhecido por terceiros,como EcoVadis (Medalha de Platina), MSCI ESG Ratings (AAA) e CDP (lista A em clima, segurança hídrica e engajamento de fornecedores). A governança e os relatórios do Grupo foram adicionalmente reconhecidos com o Prêmio Ouro do Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong (HKICPA) por Melhor Governança Corporativa e ESG.

A Lenovo foi recentemente classificada em 8º lugar no ranking das 25 maiores empresas globais de cadeia de suprimentos da Gartner, obtendo uma pontuação ESG de 9/10. O levantamento reconhece a excelência nas operações de cadeia de suprimentos entre líderes globais de diversos setores, incluindo farmacêutico, automotivo, bens de consumo de giro rápido (FMCG) e tecnologia. Esse prestigiado ranking destaca empresas que demonstram, de forma consistente, liderança na estratégia e na execução da cadeia de suprimentos.

Em julho de 2025, a Lenovo avançou 52 posições na lista Fortune Global 500. Essa conquista marca o 16º ano consecutivo da empresa no ranking, que a reconhece como uma das 500 maiores do mundo em receita, e representa sua melhor colocação no setor de tecnologia até hoje – alcançando a 13ª posição no ranking global do segmento.

[1] A medida não HKFRS foi ajustada, excluindo-se as variações líquidas do valor justo de ativos financeiros, a amortização de ativos intangíveis resultantes de fusões e aquisições, o ganho na alienação presumida de uma subsidiária, a redução ao valor recuperável e a baixa de ativos intangíveis, imobilizado e obras em andamento, a variação do valor justo de passivos financeiros derivativos relacionados a warrants e os juros nocionais de títulos conversíveis. Também foram excluídos os efeitos correspondentes do imposto de renda, se houver.

[2] Os efeitos das obrigações de warrants poderão variar positiva ou negativamente nos próximos trimestres (até o final do ano fiscal de 2027/28), principalmente em função das oscilações no preço das ações durante cada período. A Lenovo incentiva o mercado a concentrar-se em seu desempenho operacional subjacente, conforme refletido nos relatórios não HKFRS.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica global com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada de fornecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, edge computing, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que muda o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, visite https://www.lenovo.com, e leia as últimas notícias através do nosso StoryHub.

LENOVO GROUP RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2025 (em milhões de dólares americanos, exceto dados por ação) 1º trimestre

do AF 25/26 1º trimestre

do AF 24/25 Variação anual Receita 18.830 15.447 22% Lucro bruto 2.774 2.560 8% Margem de lucro bruto 14,7 % 16,6% (1,9) pts Despesas operacionais (1.989) (2.066) (4)% Despesas com P&D

(incluído nas despesas operacionais) (524) (476) 10% Relação despesas-receitas 10,6% 13,4% (2,8) pts Lucro operacional 785 494 59% Outras receitas/(despesas) não operacionais – líquidas (163) (181) (10)% Lucro antes dos impostos 622 313 99% Tributação (84) (60) 42% Lucro do período 538 253 112% Participações não controladoras (33) (10) 218% Lucro atribuível aos acionistas 505 243 108% Lucro atribuível aos acionistas – não HKFRS[1] 389 320 22% Lucro por ação (centavos de dólar americano)

Básico

Diluído 4,12 3,65 1,99 1,92 2,13 1,73

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250813920427/pt/

Assessoria de Imprensa

Hong Kong – Angela Lee, angelalee@lenovo.com

Londres – Charlotte West, cwest@lenovo.com

Zeno Group – LenovoWWcorp@zenogroup.com