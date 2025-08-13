G42 apresenta o OpenAI GPT-OSS globalmente na nuvem de IA da Core42

A Core42, uma empresa G42 especializada em nuvem soberana e infraestrutura de IA, anunciou a disponibilidade dos mais novos modelos de inteligência artificial de peso aberto da OpenAI, incluindo o gpt-oss-20B e o gpt-oss-120B, na plataforma Core42 AI Cloud, os quais podem ser acessados instantaneamente por meio da Core42 Compass API. A implementação possibilita que empresas, pesquisadores e desenvolvedores executem os modelos em inúmeras plataformas de silício líderes com recursos soberanos, escaláveis e de alta performance.

IntegradoàAPI Compass, com a versatilidade de acessar inúmeras plataformas de computação de alta performance, o Core42 oferece velocidades de inferência líderes do setor de até 3.000 tokens por segundo por usuário. Isso possibilita a implantação de IA em tempo real em uma escala global, ao mesmo tempo que alinha as cargas de trabalho com a infraestrutura ideal para a relação custo-benefício e escalabilidade. Esta implantação oferece desempenho personalizado para cargas de trabalho e aplicativos de inferência de baixa latência, consolidando o compromisso do Core42 com uma infraestrutura de IA global segura e otimizada, pronta para soberania.

“O Core42 AI Cloud, alimentado por uma infraestrutura diversificada de silício, oferece a flexibilidade e o desempenho necessários para as demandas atuais de cargas de trabalho de inteligência artificial”, disse Kiril Evtimov, CEO da Core42e do Group CTO, G42. “Por meio da API Compass, as empresas podem acessar os modelos de IA de peso aberto mais recentes e selecionar a plataforma ideal para dimensionar a transformação, otimizar o desempenho e o custo, além de fomentar o progresso nos mercados globais.”

Principais benefícios da implantação de peso aberto do Core42:

Desempenho em escala empresarial – Execute as cargas de trabalho mais rápidas e exigentes em escala global, permitindo automação avançada, tomada de decisões e experiências de IA em tempo real.

– Execute as cargas de trabalho mais rápidas e exigentes em escala global, permitindo automação avançada, tomada de decisões e experiências de IA em tempo real. Escalabilidade pronta para soberania – Implante uma IA de alta performance no país com controles soberanos completos, oferecendo suporte a operações seguras em setores regulamentados, como saúde, finanças e segurança nacional.

– Implante uma IA de alta performance no país com controles soberanos completos, oferecendo suporte a operações seguras em setores regulamentados, como saúde, finanças e segurança nacional. Otimizado para ambientes de infraestrutura dedicada – Forneça inteligência artificial rápida e escalável localmente, com mecanismos de controle soberanos para empresas que atuam sob acordos de infraestrutura dedicada, garantindo custo e desempenho previsíveis.

– Forneça inteligência artificial rápida e escalável localmente, com mecanismos de controle soberanos para empresas que atuam sob acordos de infraestrutura dedicada, garantindo custo e desempenho previsíveis. IA agente com boa relação custo-benefício – Execute cargas de trabalho de agentes com o menor custo possível, preservando a implantação no país e os controles soberanos, tornando a IA avançada acessível a casos de uso com custos elevados.

Disponíveis agora por meio da API Compass, esses modelos permitem que as empresas realizem e adaptem a IA localmente ou na nuvem, garantindo total transparência, ajustes finos e opções de implantação soberanas. Os clientes podem alinhar o desempenho, o custo e a conformidade às suas necessidades.

Este lançamento representa um avanço fundamental rumoàautossuficiência da inteligência artificial corporativa. Com acesso aberto, as empresas podem adaptar a IA às suas necessidades específicas e desencadear novas possibilidades de inovação em escala.

Este anúncio se baseia nos recentes avanços da G42, incluindo a inauguração de um campus de IA de 5 GW dos EUA e Emirados Árabes Unidos e o lançamento da instalação Stargate UAE de 1 GW como Fase 1 do projeto, assim como um investimento de US$ 1,5 bilhão da Microsoft em 2024, reforçando a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro global de inteligência artificial.

Para mais informações, acesse https://aicloud.core42.ai/gpt-oss e https://aicloud.core42.ai

Sobre a Core42

A Core42, uma empresa G42, capacita pessoas, empresas e países a liberar todo o potencial da IA ??mediante seus recursos abrangentes de habilitação. Como um provedor líder de nuvem soberana, infraestrutura de IA e serviços digitais, nossa missão é acelerar as conquistas de outros e ajudá-los a alcançar suas metas mais ambiciosas.

Para saber mais, acesse www.core42.ai siga-nos no Core42 LinkedIn, Core42 Instagram, Core42 X

Sobre a G42

A G42 é líder global na criação de recursos visionários de inteligência artificial para um futuro melhor. Fundada em Abu Dhabi e com atuação global, a G42 defende a IA como uma poderosa força para o bem. Seus colaboradores estão constantemente reinventando o que a tecnologia pode fazer, aplicando pensamento avançado e inovação para acelerar o progresso e enfrentar os problemas mais urgentes da sociedade.

A G42 está unindo forças com nações, empresas e pessoas para criar a infraestrutura para o mundo de amanhã. Desde a biologia molecular até a exploração espacial e tudo o que há entre eles, a G42 concretiza possibilidades exponenciais hoje.

Para mais informações, acesse www.g42.ai

Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250813366357/pt/

Andrew Burton

Gerente de Relações Públicas e Comunicações

E-mail: communications@core42.ai