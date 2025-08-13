LambdaTest revela quarta edição da Conferência Testµ ('TestMu') em 2025

LambdaTest, plataforma líder em engenharia de qualidade nativa da IA generativa, sente o prazer de apresentar a 4ª edição de sua principal conferência Testµ (‘TestMu’), que irá ocorrer virtualmente de 19 a 21 de agosto de 2025. O evento deste ano irá receber mais de 50.000 profissionais de qualidade, engenharia e operações de desenvolvimento de mais de 120 países, se tornando um dos maiores encontros mundiais online dedicados ao futuro da engenharia da qualidade.

A Conferência Testµ (‘TestMu’) 2025 foi criada para explorar tendências de ponta, ferramentas emergentes e inovações revolucionárias que moldam o mundo da tecnologia. Com uma programação renomada com mais de 100 palestrantes internacionais, a conferência irá contar com algumas das vozes mais influentes da tecnologia, incluindo Angie Jones, Vice-Presidente Global de Relações com Desenvolvedores da Block; Bratin Saha, Diretor de Produto e Tecnologia da DigitalOcean; Dana Lawson, Diretora de Tecnologia da Netlify; Luis Héctor Chávez, Diretor de Tecnologia da Replit; Subba Ramaswamy, Diretor Geral da Accenture; e T.R. Vishwanath, Cofundador e Diretor de Tecnologia da Glean.

"No espírito do 'μ' (o micro que faz o macro se importar), o Testμ 2025 é onde a precisão encontra a perspectiva", disse Sachin Sharma, Diretor Sênior de SDET na Adidas e um dos palestrantes da edição de 2025. "Não se trata apenas de encontrar bugs; se trata de reformular problemas, aperfeiçoar decisões e elevar cada resultado. Seja você um profissional de testes, desenvolvedor ou líder de entregas, una-se a nós para explorar os detalhes que definem a excelência e as ideias que moldam o futuro", acrescentou.

Durante de três dias, os participantes terão acesso a mais de 60 sessões, incluindo palestras, oficinas interativas, bate-papos informais e grupos de discussão sobre temas como IA generativa, automação em escala, estruturas de testes, testes móveis, testes de API, IA em testes de software, testes visuais, testes de acessibilidade, ferramentas e tecnologias em qualidade e engenharia, estratégias de liderança tecnológica e muito mais. Estas sessões foram concebidas para promover conversas enriquecedoras, aprendizagem prática e a troca de ideias estratégicas para abordar o futuro dos testes em um panorama tecnológico em rápida evolução.

"A Conferência TestMu 2025 é a principal conferência anual da LambdaTest, criada para a comunidade, pela comunidade", disse Asad Khan, Diretor Executivo e Cofundador da LambdaTest. "Esta conferência reúne uma comunidade de visionários, inovadores e agentes de mudança comprometidos em remodelar o futuro da engenharia e da qualidade. Não é apenas um evento; é uma plataforma para todos nos conectarmos, aprendermos e nos inspirarmos. Na LambdaTest, estamos empolgados para compartilhar como estamos impulsionando a inovação em testes de software através da cooperação, sendo a Conferência TestMu uma destas iniciativas. Vamos inovar e construir um futuro onde a qualidade do software seja a base do sucesso."

A conferência também proporciona oportunidades inigualáveis para estabelecer contatos entre pares, aprendizagem prática e desafios ao vivo com prêmios incríveis. A Testμ Conference 2025 também conta com um rico ecossistema de parceiros, incluindo Accenture, Wipro, Cognizant, CircleCI, Elastic, Planit, Netlify, Microsoft e muitos outros.

As inscrições para a conferência já estão abertas. Para mais detalhes, incluindo a programação completa do evento, a lista de palestrantes e os temas abordados, acesse https://www.lambdatest.com/testmuconf-2025.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de engenharia da qualidade com tecnologia de IA generativa que capacita equipes a testar de modo inteligente, mais eficiente e com entregas mais rápidas. Construída para expandir, ela oferece uma nuvem de testes plena com mais de 10 mil dispositivos reais e mais de 3.000 navegadores.

Com gerenciamento de testes nativo de IA, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest suporta Selenium, Appium, Playwright e todas as principais estruturas. Agentes de IA como HyperExecute e KaneAI trazem o poder da IA ??e da nuvem a seu fluxo de trabalho de testes de software, permitindo testes de automação perfeitos com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram seus testes em todo o SDLC, desde o planejamento e a criação de testes até a automação, infraestrutura, execução, RCA e relatórios.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250813463882/pt/

press@lambdatest.com