Subúrbios do Rio ganham guia turístico e prêmio no CCBB-RJ

O Encontro Raízes do Rio 2025 lotou o auditório do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no último sábado (9), reunindo empreendedores, lideranças comunitárias, representantes de ONGs e atores-chave dos subúrbios e da Baixada Fluminense.

O evento marcou dois momentos históricos: o lançamento do primeiro Guia Turístico Raízes do Rio, dedicado exclusivamente à Zona Norte e à Baixada Fluminense, e a entrega do Prêmio Raízes do Rio a dez coletivos que transformam a vida nos territórios populares.

A programação incluiu painéis e oficinas práticas, em formato de workshop, sobre turismo de base territorial, empreendedorismo criativo, comunicação comunitária e estratégias para dar visibilidade a negócios e iniciativas locais. Conduzidas por especialistas em turismo, cultura e economia criativa, essas atividades promoveram trocas de experiências, capacitaram empreendedores e fortaleceram a economia local, contribuindo para um turismo mais inclusivo e sustentável.

Primeiro guia turístico oficial dos subúrbios

Disponíveis gratuitamente em raizesdorio.com/guia-digital, os dois primeiros volumes do guia reúnem roteiros afetivos e culturais fora dos circuitos tradicionais — de Madureira a Nova Iguaçu, passando por gastronomia de raiz, espaços de lazer e histórias que inspiram.

“Mais do que reunir dicas de passeio, os guias contam outras histórias do Rio, quase sempre fora dos roteiros oficiais. São territórios que merecem ser visitados com outros olhos — com curiosidade, respeito e escuta”, afirma Bárbara Rocha Alcantelado, idealizadora do projeto.

Dez iniciativas que inspiram

A premiação destacou organizações de diferentes bairros e municípios que, com arte, educação, cultura e solidariedade, reimaginam o futuro de suas comunidades. Entre os homenageados estão:

ArterAção (Irajá), coletivo de jovens que usa cultura e educação como ferramentas de justiça social, com atuação também em Angola e Moçambique.

Terr’Ativa (Cascadura), com sua biblioteca comunitária e apoio a crianças e adolescentes.

Casa de Bambas (Cordovil), referência em cultura afro-brasileira e agroecologia.

Projeto Colhendo Afeto (Duque de Caxias), que promove saúde emocional e alimentação saudável para jovens.

Durante a cerimônia, cada iniciativa recebeu o Prêmio Raízes do Rio, representado por uma placa de homenagem personalizada. Os momentos de entrega foram marcados por discursos emocionados e aplausos calorosos, com homenageados destacando a importância de serem reconhecidos pelo trabalho realizado em seus territórios.

Reconhecimento e impacto

Segundo a organização, a criação do guia e a realização do evento têm como objetivo reposicionar os subúrbios e a Baixada como destinos legítimos de afeto, memória e cultura, incentivando o turismo de base comunitária e a valorização das identidades locais.

“O guia e o prêmio celebram histórias que mostram o protagonismo e a potência cultural dos subúrbios e da Baixada”, reforça Bárbara Rocha Alcantelado.

O Encontro Raízes do Rio 2025 é uma realização da Alcantelado & Rocha Produções e Eventos, com patrocínio do Programa Integra Rio, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Especial de Integração Metropolitana (SEIM).

Acesso aos guias e conteúdos

Os guias digitais e o conteúdo completo sobre os roteiros culturais, gastronômicos e de memória da Zona Norte e da Baixada — incluindo as iniciativas homenageadas — estão disponíveis gratuitamente em raizesdorio.com/guia-digital.

Sobre o projeto Raízes do Rio

O Raízes do Rio é uma iniciativa que valoriza e promove a cultura, a história e a economia criativa dos subúrbios cariocas e da Baixada Fluminense. Por meio de eventos, publicações e ações de turismo de base comunitária, busca dar visibilidade às potências locais e incentivar um olhar mais diverso e inclusivo sobre o Rio de Janeiro.

