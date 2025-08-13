Amazfit faz parceria com as corredoras de trilha de elite Ruth Croft e Rosa Lara Feliu para impulsionar a inovação em relógios esportivos

A Amazfit, marca líder mundial de dispositivos vestíveis inteligentes pertencenteàZepp Health (NYSE: ZEPP), anunciou hoje uma parceria histórica com Ruth Croft, uma das corredoras de trilha e ultramaratona mais bem-sucedidas do mundo. A marca também dá as boas-vindas a Rosa Lara Feliu, uma corredora de montanha espanhola em rápida ascensão,àsua equipe de alto desempenho.

Croft, nascida e criada na Nova Zelândia, passou mais de uma década no auge do esporte. Sua carreira inclui vitórias de prestígio na Golden Trail World Series, Maratona do Mont-Blanc, OCC by UTMB e Les Templiers, bem como resultados de destaque nas ultramaratonas mais competitivas da modalidade. Desde que passou para a ultradistância em 2020, ela conquistou vitórias na Western States Endurance Run 100 miles, Tarawera 100K e CCC by UTMB, e terminou em segundo lugar em sua estreia na UTMB Mont-Blanc em 2024.

Mais além do patrocínio: inovação impulsionada pelas atletas

Esta colaboração vai além de um patrocínio tradicional. Com mais de cinco anos de experiência trabalhando em estreita colaboração com outra marca líder de relógios esportivos, Croft traz para a Amazfit uma combinação única de conhecimento sobre atletas, competência no mercado e experiência no desenvolvimento de produtos.

Croft contribuirá na criação de novos produtos e na melhoria daqueles já existentes. Com base no seu profundo conhecimento das exigências de desempenho e sua abordagem meticulosa ao treino e às corridas, ela trabalhará em estreita colaboração com as equipes de P&D da Amazfit para ajudar a oferecer os relógios esportivos mais avançados do mercado e focados nos atletas.

“Estou igualmente animada por representar a Amazfit no cenário mundial e participar ativamente do processo de desenvolvimento de produtos”, disse Ruth Croft. “Passei anos compreendendo o que os atletas realmente precisam dos seus relógios esportivos e mal posso esperar para aplicar esse conhecimento e ajudar a Amazfit a se estabelecer como referência em termos de inovação e qualidade nessa categoria.”

“Ruth é mais do que uma atleta de elite, ela é uma parceira na definição do futuro dos nossos produtos”, afirmou Scott Shepley, diretor de Marketing Global da Amazfit. “Sua combinação de desempenho de nível mundial e profundo conhecimento do produto se alinha perfeitamente com nossa visão de criar dispositivos vestíveis que tenham o mais alto nível de desempenho, mantendo-se fiéis às necessidades dos atletas que os utilizam.”

Rosa Lara Feliu: uma força europeia em ascensão

Junto com Croft está Rosa Lara Feliu, uma estrela em ascensão no mundo das corridas de montanha da Europa, conhecida pelo seu estilo calmo e tático e pela sua forte ligaçãoàcomunidade de corrida em trilha na Espanha. Entre os seus melhores resultados se destacam os primeiros lugares na Maratona do Mont-Blanc e em Zegama-Aizkorri, e uma vitória no Val d’Aran pela UTMB. Rosa representa a próxima geração de atletas femininas de elite, combinando ambição competitiva com autenticidade, tornando-a a escolha ideal para a presença cada vez maior da Amazfit no sul da Europa.

Desempenho apoiado pela tecnologia

As duas atletas vão usar o T-Rex 3 da Amazfit, o relógio GPS mais resistente da marca, nos treinos e na preparação para as corridas, junto com a pulseira Helio Strap, que é leve e super-resistente. Feito para resistir em ambientes extremos, o T-Rex 3 oferece monitorização avançada do ganho vertical, frequência cardíaca, recuperação e ritmo em tempo real, essencial para percorrer percursos técnicos e gerir a fadiga em longas distâncias.

Criando uma comunidade global de trilhas

Com a credibilidade internacional incomparável de Croft e a influência cada vez maior da Rosa na Europa, a Amazfit continua fortalecendo seu papel como parceira confiável da comunidade global de esportes de resistência. O investimento crescente da marca em esportes de desempenho inclui parcerias com a HYROX, Escape from Alcatraz Triathlon e Bentonville Bike Fest – todas parte de uma estratégia de longo prazo para criar produtos e programas desenvolvidos por e para atletas.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca global líder em dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP ), uma empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

Com uma ampla seleção de smartwatches e pulseiras, o slogan da marca Amazfit, “Discover Amazing”, incentiva as pessoas a romper barreiras, superar expectativas e encontrar alegria em cada momento. A Amazfit é alimentada pela plataforma de gerenciamento de saúde desenvolvida pela Zepp Health, que fornece insights e orientações acionáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, com base na nuvem, para ajudar os usuários a atingir suas metas de bem-estar.

Reconhecidos por sua excelente qualidade de fabricação, os relógios inteligentes da Amazfit conquistaram muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award. Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários, com produtos disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

