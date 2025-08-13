Empresa explica em que casos são utilizados os cabos multipolares

Quando o assunto é organização e eficiência em instalações elétricas, os cabos multipolares ganham destaque. Eles reúnem vários condutores sob uma única cobertura, facilitando a montagem e reduzindo o tempo de execução da instalação elétrica.

Muito utilizados em painéis elétricos, máquinas industriais e sistemas de automação, esses cabos oferecem praticidade, segurança, economia de espaço e sua versatilidade permite aplicações tanto em ambientes residenciais quanto industriais.

“Os cabos multipolares são formados por dois ou mais condutores isolados, reunidos sob uma mesma cobertura. Cada condutor isolado que forma o cabo multipolar é constituído pelo condutor metálico (cobre ou alumínio) coberto pela camada isolante (isolação) e podem ser especificados em instalações de baixa, média e alta tensão, assim como em circuitos de comando, controle, sinalização, alarme e instrumentação”, esclarece o professor e engenheiro eletricista Hilton Moreno, que também é consultor técnico da COBRECOM.

O profissional ainda revela que os cabos multipolares são uma solução prática para diversas aplicações, na medida que tornam as instalações mais organizadas, ocupando até menores espaços.

“Além disso, à medida que a automação, os sistemas de controle e os projetos compactos crescem no mercado, a tendência é que os cabos multipolares ganhem cada vez mais espaço”, completa Hilton Moreno.

Funções e em que casos devem ser especificados

Hilton Moreno ressalta que os cabos multipolares são utilizados como alimentadores de quadros e equipamentos elétricos, nas instalações elétricas fixas, como as residenciais, comerciais e industriais.

“Por terem uma cobertura, que protege a isolação, são permitidos em instalações em condutos abertos, como eletrocalhas e perfilados sem tampa, diretamente fixados nas paredes e tetos, instalados em espaços de construção (interior de divisórias, forros, pisos elevados, poços verticais, entre outros). Também são admitidos em instalações diretamente enterradas e banco de dutos”, explica o consultor técnico da COBRECOM.

Cabos multipolares X unipolares

A principal distinção entre os cabos multipolares com os unipolares e os isolados está na quantidade de condutores.

“Os cabos isolados e os unipolares têm apenas um condutor, enquanto os multipolares possuem dois ou mais sob a mesma cobertura, o que permite mais praticidade na instalação. Em relação aos demais parâmetros técnicos, como capacidade de corrente, queda de tensão e resistência às sobrecorrentes, os cabos multipolares não apresentam diferenças significativas em relação aos cabos unipolares”, declara Hilton Moreno.

Vantagens exclusivas

De acordo com Hilton Moreno, o principal diferencial dos cabos multipolares é a praticidade na instalação, já que vários condutores estão juntos em um único cabo. Isso reduz o tempo de montagem, ocupa menos espaço em eletrodutos, caneletas, eletrocalhas, entre outros,. e deixa a instalação visualmente mais organizada.

Além disso, ao utilizar os cabos multipolares é possível diminuir as chances de erros de identificação, já que os condutores estão organizados dentro do mesmo conjunto.

Isolação e cobertura

A isolação dos condutores dos cabos multipolares pode ser feita com materiais como PVC, EPR, HEPR ou XLPE.

“A escolha dependerá do tipo de aplicação, grandezas elétricas do circuito e das influências externas às quais o cabo será submetido”, revela Hilton Moreno.

Já a cobertura dos cabos multipolares geralmente é feita com PVC, polietileno, material não halogenado, ou outros compostos, que oferecem proteção contra influências externas como umidade, abrasão, impactos, cortes, produtos químicos, raios UV (em aplicações externas), entre outros.

“Além disso, a cobertura pode possuir propriedades antichama e/ou de não emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, conforme a aplicação”, completa o consultor técnico da COBRECOM.

Cuidado durante a instalação

De acordo com Hilton Moreno, existem alguns cuidados que garantem a correta aplicação dos cabos multipolares. Entre eles estão: respeitar o raio mínimo de curvatura do cabo, para evitar esmagamento da isolação e cobertura; escolher os materiais da isolação e cobertura em função das influências externas, como água, umidade, produtos químicos, sol, chuva, etc.; e garantir a correta identificação dos condutores, seja por cores, numeração, anilhas, entre outros.

Na hora da compra

Hilton Moreno lembra que os cabos multipolares mais comuns e com seções nominais mais utilizadas geralmente já estão disponíveis nas revendas.

“Mas versões com seções nominais maiores, com configurações especiais ou quantidades grandes podem precisar ser encomendadas, porque o estoque dessas variações costuma ser limitado ou nem existir”, afirma Moreno.

O profissional também indica que, antes de comprar fios e cabos elétricos, é fundamental buscar referências sobre a marca que está sendo comprada, sobre a empresa que o fabrica, quantos anos está no mercado, entre outros.

“Além da busca por empresas conhecidas e de procedência, antes de comprar fios e cabos elétricos é preciso verificar na etiqueta de identificação do produto se contém o Selo do Inmetro. Deve ser inclusive checado no site desse órgão certificador se o número de registro do fabricante está válido, pois também existe a falsificação desse selo”, diz Hilton Moreno.

Outra dica é conferir se o fabricante é associado da Qualifio (Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos), que é mais uma garantia de confiança na hora de comprar fios e cabos elétricos seguros e de qualidade, já que a entidade testa e avalia com muito rigor os produtos tanto de fabricantes associados, como também os das empresas não associadas.