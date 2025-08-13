Inclusão escolar após Parecer 50 é tema de evento gratuito

Desde a publicação do Parecer CNE/CEB nº 50/2024, em novembro do ano passado, escolas públicas e privadas enfrentam dificuldades para se adequar às novas exigências de inclusão escolar. O documento tornou obrigatória a elaboração do Plano de Ensino Individualizado (PEI) e a implementação de adaptações de materiais didáticos e curriculares para estudantes com deficiência ou transtornos específicos de aprendizagem, como TEA, TDAH, Dislexia e Síndrome de Down. O descumprimento pode gerar advertências, sanções administrativas e até suspensão de bolsas de estudo.

Segundo especialistas, a dificuldade está menos na lei e mais na prática: como transformar a exigência legal em um plano e materiais realmente aplicáveis em sala de aula. “O PEI não é apenas um documento burocrático: ele é a ferramenta que define objetivos claros, acompanhamento e adaptações que garantem que o aluno aprenda no seu ritmo. Sem ele e sem materiais adaptados, a inclusão não acontece de verdade”, explica Alessandra Freitas, especialista em educação inclusiva.

Para ajudar escolas de todo o país a se regularizarem e aplicarem o Parecer 50 de forma prática, será realizada nos dias 19, 20 e 21 de agosto a Semana da Inclusão na Prática, um evento gratuito e online que oferecerá passo a passo para elaboração do PEI e modelos de adaptação de materiais prontos para uso. A programação é voltada para diretores, coordenadores pedagógicos, professores e equipes de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

As transmissões acontecerão via Zoom, sempre das 20h às 22h, com emissão de certificado.

O evento é promovido pelo programa Eduka Todos, que lançará ao final da semana um curso completo de formação para implementação efetiva das medidas exigidas, com a promessa de tornar qualquer equipe capaz de aplicar o Parecer 50 e entregar resultados concretos em até 60 dias. A meta é alcançar mais de 10 mil educadores em todo o Brasil.

Parecer 50: o que mudou e onde o PEI e a adaptação de materiais entram

O Parecer 50 reforça diretrizes já previstas na Política Nacional de Educação Especial, mas agora com caráter obrigatório. Ele exige que as escolas:

Elaborem um PEI para cada estudante com deficiência ou transtorno de aprendizagem;

Registrem o acompanhamento individual;

Implementem adaptações curriculares e materiais adequados;

Garantam acessibilidade pedagógica e metodologias inclusivas.

O Ministério da Educação e os Conselhos Estaduais já iniciaram a fiscalização. Em alguns estados, as escolas receberam prazo imediato para adequação.

Eduka Todos: inclusão aplicável em três dias

Durante a Semana da Inclusão na Prática, os participantes terão acesso a modelos de PEI, fichas de acompanhamento, exemplos de adaptação de atividades e um roteiro de implementação para colocar tudo em prática rapidamente.

Programação

Dia 1 – 19 de agosto

Tema: Desvendando as necessidades de cada aluno e ganhando tempo

O que mudou com o Parecer 50 e por que o PEI é a chave da inclusão;

Mapeamento de perfis de alunos;

Ficha de acompanhamento como base do PEI;

Ferramentas que economizam tempo na preparação pedagógica.

Dia 2 – 20 de agosto

Tema: O método em cinco etapas para uma inclusão eficaz

Diagnóstico e definição de metas no PEI;

Adaptação de materiais didáticos passo a passo;

Estratégias de ensino inclusivo;

Atividade prática com aplicação em grupo.

Dia 3 – 21 de agosto

Tema: Cronograma de ação e curso completo Eduka Todos

Roteiro de 60 dias para implementação do PEI e das adaptações;

Casos reais de escolas que já aplicam o método;

Apresentação do curso Eduka Todos e condições especiais de matrícula.

