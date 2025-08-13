Todos os itens devem ser avaliados na hora da manutenção da suspensão do veículo

O sistema de suspensão tem como função absorver os impactos provenientes das irregularidades das vias e manter as rodas do veículo em contato com o solo, proporcionando estabilidade e conforto. É um sistema composto por diversas peças que estão ligadas diretamente à segurança do veículo, por isso deve estar em boas condições para que não ocorram acidentes.

Na hora da revisão do sistema de suspensão, os amortecedores têm importante papel nesse sistema, pois controlam o movimento das molas e limitam as oscilações ao trafegar por estradas esburacadas, lombadas e depressões. Os sinais de desgaste são ruídos, balanço excessivo em arrancadas e freadas, pneus escamados e dificuldade de realizar as curvas.



As molas também precisam ser avaliadas, pois suportam o peso do veículo, mantêm a altura adequada do carro e absorvem também impactos. Entre os indícios de comprometimento das molas estão desnível do automóvel, sinais de batidas entre elos, ferrugem e trincas.

Servindo como um suporte que liga as rodas ao chassi ou monobloco, a bandeja de suspensão ou braço oscilante é outro item a ser analisado, bem como a barra estabilizadora, responsável por reduzir a inclinação lateral do carro nas curvas, e os pivôs, que conectam a bandeja à manga de eixo. Segundo Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica e Garantia da Nakata, amassados, trincas e folgas nas buchas são indícios de que a bandeja está comprometida, enquanto batidas podem apontar que a bieleta ou bucha da barra estão desgastadas e pivôs podem apresentar folgas, gerando ruídos.

Outro item que não pode passar despercebido no momento da manutenção é o kit do amortecedor, composto por três itens, elenca o especialista:

Coxim: faz a ligação entre a suspensão e a carroceria, absorvendo os impactos e proporcionando maior conforto aos ocupantes. Quando desgastado, pode se tornar uma fonte de ruídos indesejáveis.

Batente: limita o curso do amortecedor, evitando batidas no final do curso. Quando comprometido, além de gerar ruídos, pode causar danos prematuros aos amortecedores e às molas.

Coifa: tem a função de proteger a haste do amortecedor contra a entrada de abrasivos, não é fonte de ruído, mas se estiver comprometida haverá um dano prematuro aos elementos de vedação do amortecedor.