Gazin arrecada mais de R$ 3 milhões na Campanha Pintando o 7

O Grupo Gazin finalizou a arrecadação da 5ª Edição da campanha Pintando o 7, alcançando a expressiva quantia de R$ 3.001.137,60. O cheque simbólico será entregue à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e outras instituições durante a 4ª Edição do Varejo Experience Brasil, que acontece de 20 a 22 de agosto, em Foz do Iguaçu (PR).

Realizada ao longo de julho, a campanha teve como objetivo aumentar as doações para beneficiar milhares de famílias em todo o Brasil. A cada compra acima de R$ 100 nas lojas de varejo do Grupo Gazin, R$ 7 foram destinados às entidades parceiras, como as Apaes e organizações com atuação similar.

Desde o seu início em 2021, a Pintando o 7 já doou mais de R$ 13 milhões para centenas de instituições, ampliando o impacto social e a ajuda a milhares de famílias atendidas.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados desta edição da Pintando o 7. A campanha cresceu e já faz parte da nossa cultura organizacional. É gratificante ver o quanto conseguimos ajudar com a colaboração dos nossos clientes e parceiros”, destacou Gilmar de Oliveira, presidente do Grupo Gazin.

Gilmar ressaltou, ainda, que o projeto vai além do aspecto financeiro: “O impacto na vida das pessoas é o que realmente importa. O trabalho das Apaes e das instituições parceiras é essencial, e temos plena consciência da nossa responsabilidade social nas regiões onde atuamos.”

A edição de 2025 também contou com a produção de conteúdo exclusivo para a TV Gazin e ações em parceria com as entidades beneficiadas. “A cada ano buscamos inovar e ampliar o alcance da campanha. A ampliação das parcerias regionais nos ajudou a potencializar o engajamento nas redes sociais e fortalecer a conexão com as equipes das Apaes”, afirmou Edson Oleksyw, gerente de marketing da Gazin.