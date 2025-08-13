Perspectivas sobre incentivos e reconhecimentos em âmbito global

A Incentive Marketing Association (IMA, Associação de Marketing de Incentivo) realizou um abrangente projeto de pesquisa global de um ano com o objetivo de apresentar dados projetados que forneçam incentivos acionáveis e estratégias de reconhecimento voltadas para o engajamento de clientes e fidelidadeàmarca. O relatório Incentive & Recognition Insights 2025 sintetiza insights de mais de 600 executivos do mundo todo, oferecendo referências e tendências globais abrangentes.

“Nossa esperança era que este estudo proporcionasse uma voz unificada para representar a indústria global", afirma Fintan Connolly, consultor da Engage Loyalty, diretor de pesquisa e ex-presidente da IMA Global. “Realizamos uma pesquisa abrangente para obter números precisos e referências, além de coletar feedback aberto e referências para podermos capturar as histórias e o contexto por trás dos números."

Como parte do relatório global, foram elaborados nove relatórios específicos, oferecendo percepções específicas de domínio e região geográfica. Isso inclui quatro relatórios geográficos, abrangendo a América do Norte, América Latina, Europa e Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. Depois, existem cinco relatórios do setor que refletem a visão das ofertas, desafios e tendências específicas de cada setor. Estes incluem cartões-presente, mercadoria, provedores de soluções, viagens e profissionais de reconhecimento. Esta estrutura ajuda as empresas na identificação de suas estratégias e, simultaneamente, na adequação a padrões mundiais.

De acordo com Connolly: "No momento, os dados existentes em nosso setor estão fragmentados. Uma vantagem distinta deste estudo recente - e que o torna verdadeiramente inovador - é que ele reúne e condensa todas essas informações em um único local. Nunca ninguém fez isso antes, em regiões globais e com partes interessadas do setor. Este relatório oferece uma visão clara da direção que o mercado está seguindo para o desenvolvimento de estratégias eficazes para o futuro”.

A elaboração deste relatório foi possível graças aos parceiros de pesquisa da IMA Blackhawk Network (BHN), Hinda Incentives, Touch Incentive e ao apoiador de pesquisa da IMA, Tillo. O apoio deles possibilitou que a IMA ampliasse o estudo em escala global, fornecendo dados estatísticos confiáveis, exemplos práticos e percepções estratégicas para contribuir com o crescimento do mercado de incentivos. O acesso ao estudo está disponível para download no site da IMA.

A Incentive Marketing Association (IMA) une membros de empresas líderes no mercado mundial para estabelecer uma voz comum e fomentar o crescimento do setor de incentivos. Os membros detêm o conhecimento, as marcas líderes e os serviços necessários para ajudar as empresas a aprimorar seus negócios com programas de recompensa, reconhecimento, fidelidade e engajamento.

