Lockers inteligentes ampliam segurança em locais com fluxo

A crescente movimentação de pessoas em locais de grande fluxo, como shoppings, academias, rodoviárias e centros comerciais, impulsiona a demanda por serviços que ofereçam conveniência e segurança. Neste contexto, os guarda-volumes inteligentes surgem como uma alternativa para atender diferentes perfis de público.

De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), os centros de compras registraram, em 2024, cerca de 476 milhões de visitantes por mês. Com esse volume, cresce a demanda por estruturas que auxiliem na gestão do espaço e no atendimento às necessidades dos frequentadores.

A solução funciona como um “self-service de armazenamento temporário” e pode ser instalada em ambientes com alta circulação, explica Gabriel Peixoto, CEO da Meu Locker. “Para os usuários, a principal vantagem é a liberdade de guardar com segurança pertences como malas, compras, capacetes ou materiais esportivos. O serviço é contratado diretamente pelo celular e o acesso ao compartimento é liberado via QR Code, o que elimina filas e otimiza o tempo do frequentador.”

Para Gabriel, além de proporcionar praticidade, os lockers podem representar uma nova fonte de receita para os estabelecimentos. “A experiência do cliente hoje é uma mistura do físico com o digital. Conseguimos monetizar áreas antes ociosas e, ao mesmo tempo, elevar o nível do serviço que prestamos, o que se traduz em mais tempo de permanência e satisfação do cliente”, afirma.