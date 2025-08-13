Skincare cresce no Brasil, mas ainda faltam informações

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem intensificado a fiscalização sobre produtos cosméticos que podem colocar usuários em risco, checando irregularidades como ausência de registro, alegações não comprovadas e formulações com ingredientes não autorizados. Assim, essa realidade acende um alerta para profissionais e consumidores sobre a importância de conhecer o caminho que um dermocosmético percorre - da bancada de pesquisa até a pele do paciente. Mais recentemente, casos de lesões oftalmológicas ocorridas após o uso de cosméticos para a região dos olhos reforçaram a preocupação.

No Brasil, o cuidado com a pele já é parte da rotina de 76% da população, como estimam dados da Euromonitor International divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). No entanto, apesar da popularidade dos tipos variados de produtos de skincare disponíveis no mercado, ainda falta informação clara e acessível sobre cuidados com a pele, o que, de fato, são os dermocosméticos, por exemplo, e como identificar aqueles que realmente oferecem segurança e eficácia. Isso porque quase 55% da população com mais de 25 anos nunca foi ao dermatologista, como apontam dados levantados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e o Instituto Datafolha.

É nesse contexto que a Tulípia Cosméticos, empresa fundada em 1999 em Goiânia com foco no desenvolvimento de dermocosméticos com nanotecnologia, tem investido para reforçar seu posicionamento baseado em ciência, transparência e conformidade com as normas sanitárias. Para a marca, mais do que diferenciais competitivos, segurança e eficácia são critérios obrigatórios no mercado.

Cuidando do skincare dos brasileiros

De fato, a marca goiana adotou um protocolo interno rigoroso: todos os seus produtos passam por testes clínicos e dermatológicos, realizados em laboratórios credenciados, que buscam atestar tanto a segurança quanto os resultados prometidos. “A atuação da Anvisa é essencial nesse cenário, pois regulamenta e fiscaliza o setor. Desde a escolha dos ingredientes até o envase final e armazenamento, é preciso seguir rigorosamente normas técnicas e sanitárias para evitar riscos à saúde e entregar resultados reais ao consumidor. Isso inclui a classificação dos produtos, exigências para testes de segurança e eficácia, controle de ativos permitidos e a padronização das informações nos rótulos e na comunicação”, pontua Lidiane Soares, farmacêutica e responsável técnica da Tulípia.

Segurança do paciente: responsabilidade compartilhada

Indo além, a marca também destaca a importância da responsabilidade compartilhada entre indústria e profissionais. Mais do que se preocupar com a regularização dos produtos, os representantes da Tulípia reforçam que o profissional que lida com eles deve ter formação adequada e saber interpretar os protocolos corretos de uso. Isso porque até mesmo um cosmético seguro pode se tornar arriscado se for utilizado da forma ou na situação errada.

“Ao investir em treinamentos e materiais educativos, a marca assegura que seus produtos sejam usados de forma segura e eficaz, reduzindo riscos e preservando sua reputação. Profissionais qualificados entregam melhores resultados e experiências ao cliente, o que valoriza a marca no mercado. Além disso, ao promover capacitação, a empresa fortalece vínculos, gera confiança e se posiciona como parceira no crescimento do profissional, uma estratégia que une responsabilidade, autoridade e fidelização”, afirma Lidiane Soares.

Cabe ressaltar que um dos fatores que tem levado a Anvisa a endurecer a fiscalização é o registro de casos de intercorrências, seja após a realização de procedimentos estéticos em consultórios ou mesmo com o uso de algumas substâncias prescritas. Nesse cenário, os responsáveis pela marca de dermocosméticos reforçam o papel da indústria em contribuir para a segurança dos usuários desses produtos e tratamentos.

Nesse contexto, o último lançamento da Tulípia Cosméticos exemplifica esse processo meticuloso. Desenvolvido para peles acneicas e oleosas, o produto combina ação secativa, proteção solar e cobertura tonalizante leve, com ativos como WKPep® Anti-Acne Peptide e Niacinamida, todos respaldados por estudos que comprovam sua eficácia e compatibilidade com a pele.