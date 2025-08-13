Masterclass mostra como aparecer nas respostas de IAs
Masterclass online gratuita ensina como conquistar citações de marca nas respostas de buscadores com inteligência artificial generativa.
No dia 19 de agosto, às 14h, acontece a masterclass online e gratuita “Aprenda a aparecer nas respostas da IA”, que apresentará como a publicação recorrente de notícias e conteúdos estratégicos pode acelerar a presença digital de empresas.
Ferramentas como ChatGPT, Google Gemini e Perplexity estão mudando como as pessoas buscam informações. Em vez de apresentar a tradicional lista de links, esses buscadores com inteligência artificial generativa oferecem respostas completas e mencionam marcas que já possuem autoridade e presença consistente no ambiente digital.
A apresentação será conduzida por Gabriel Andrade, supervisor de marketing na Knewin, com participação do convidado especialista Rodolfo Sabino — criador do método SEO de Performance® e com vasta experiência em estratégias de tráfego orgânico. Há anos, Rodolfo auxilia empresas a gerar visibilidade qualificada por meio de conteúdos planejados para construir autoridade.
“Hoje, não basta mais estar bem posicionado no Google. Se a sua marca não aparece nas respostas da IA, ela está fora da jornada de busca do consumidor. A boa notícia é que existem ações claras e práticas para mudar isso — e uma delas é a publicação recorrente de conteúdos estratégicos, especialmente notícias, que aumentam as chances de a marca ser reconhecida como referência pela IA”, afirma o especialista.
Ao longo da masterclass, os participantes vão compreender como funcionam os algoritmos das IAs generativas e de que forma esses sistemas escolhem quais marcas citar. Também terão acesso a orientações para criar uma estratégia de conteúdo que mantenha a marca relevante, usando recorrência e qualidade como diferenciais competitivos.
O evento também contará com uma sessão ao vivo de perguntas e respostas, para os participantes esclarecerem dúvidas diretamente com os apresentadores.
As inscrições são gratuitas, as vagas são limitadas e será emitido certificado de participação para quem acompanhar a atividade. Para se cadastrar gratuitamente, basta acessar este link.
Serviço
Masterclass – Aprenda a aparecer nas respostas da IA
Data: 19 de agosto de 2025
Horário: 14h
Formato: Online e gratuito
Inscrições: https://www.knewin.com/webinar/seo-para-ia/
Website: https://www.knewin.com/webinar/seo-para-ia/