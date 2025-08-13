Riskified une forças com a HUMAN para ajudar comerciantes a adotarem agentes de IA confiáveis para compras

A Riskified (NYSE: RSKD), líder mundial em prevenção de fraudes no comércio eletrônico e inteligência de risco, anunciou uma nova parceria com a HUMAN Security, empresa líder em segurança cibernética, com a visão comum de promover uma estrutura de segurança unificada que ajude os comerciantes a conquistar e crescer com segurança por meio de canais emergentes. A parceria reforça o compromisso conjunto de aproveitar suas respectivas plataformas de IA líderes do setor e amplos conhecimentos sobre redes para garantir a próxima era do comércio digital.

Embora os agentes de compras totalmente autônomos ainda não tenham alcançado a adoção generalizada, os consumidores estão usando cada vez mais modelos de linguagem grandes (LLMs), como ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Llama e Perplexity, para pesquisar produtos, comparar preços e descobrir ofertas. Esse comportamento, combinado com o rápido avanço tecnológico, incluindo anúncios de experiências de navegador LLM por parte dos líderes em LLM, cria novas oportunidades e riscos. Para os comerciantes, os primeiros a adotar as compras impulsionadas por IA têm a chance de conquistar novos clientes e aumentar as taxas de conversão. Ainda assim, o gerenciamento de fraudes baseado em regras pode falhar quando um agente de IA realiza transações, eliminando sinais comportamentais importantes e levando a mais recusas falsas ou fraudes não detectadas.

Sem uma estrutura de confiança, os comerciantes correm o risco de perder receita, ter seu estoque manipulado e prejudicar sua reputação. Os primeiros dados da rede de comerciantes da Riskified mostram que o tráfego encaminhado pelo LLM é mais arriscado em determinados setores. Por exemplo, o tráfego encaminhado pelo LLM de um grande comerciante de venda de ingressos era 2,3 vezes mais arriscado em comparação com o tráfego de pesquisa do Google. Em outro exemplo, um comerciante de produtos eletrônicos apresentou um tráfego 1,8 vezes mais arriscado. A Riskified também identificou sinais iniciais de arbitragem automatizada de revendedores, em que agentes de IA são implementados para esvaziar rapidamente o estoque e depois revender a preços inflacionados por meio de lojas fraudulentas, que outros agentes recomendariam. Se não forem controladas, essas táticas podem atrapalhar as estratégias de preços, minar a confiança dos clientes e causar perdas significativas de receita para os comerciantes.

A Riskified e a HUMAN estão entre as primeiras a enfrentar esses desafios diretamente. Juntamente com a parceria com a HUMAN, a Riskified está introduzindo várias soluções e ferramentas projetadas para avançar na prevenção de fraudes e abusos no mundo do comércio eletrônico com agentes. Isso inclui:

AI Agent Approve: pacote de servidor MCP no AWS Marketplace para o lado da oferta (comerciantes) e o lado da demanda (LLMs) se comunicarem com as API da plataforma Riskified e acelerarem a adoção segura de agentes de compras com IA. AI Agent Intelligence: visualizações do painel no Centro de Controle da Riskified para monitorar pedidos de comércio eletrônico originados por agentes de compras com IA. AI Agent Policy Builder: configuração e aplicação de políticas contra abusos de agentes, incluindo a detecção de abusos programáticos de devoluções, arbitragem de revendedores e abusos promocionais.

Ao alinhar o recém-lançado HUMAN Sightline da HUMAN com AgenticTrust com a experiência da Riskified em gerenciamento de riscos de comércio eletrônico na prevenção de fraudes, proteção contra estornos e prevenção de abuso de políticas, os comerciantes podem aplicar políticas de confiança e decisões de transação consistentes em interações humanas e impulsionadas por IA. Essa abordagem colaborativa foi projetada para ajudar os comerciantes a aceitar com confiança mais compras legítimas impulsionadas por IA, bloquear fraudes sofisticadas e proteger o relacionamento com os clientes.

“Em um mundo onde agentes de IA realizam transações em nome de pessoas, resolver questões de identidade e confiança se torna mais complexo. Ao trabalhar com a HUMAN e desenvolver novas ferramentas e recursos agênticos, oferecemos aos comerciantes uma maneira de abraçar essa mudança com segurança, transformando o que poderia ser uma ameaça em um novo canal digital rentável”, disse Assaf Feldman, diretor de Tecnologia e cofundador da Riskified.

“Estamos entusiasmados por trabalhar com a Riskified como parceira de lançamento, reunindo o HUMAN Sightline com AgenticTrust e sua experiência em gerenciamento de riscos de comércio eletrônico para ajudar a estabelecer um ecossistema confiável para o comércio agêntico”, afirmou John Searby, diretor de Estratégia da HUMAN Security. “A HUMAN fornece a camada de confiança e visibilidade para identificar e controlar as interações dos agentes de compras com IA, permitindo que os comerciantes definam e apliquem políticas de ‘confiança ou não’. A Riskified oferece uma profunda experiência em prevenção de fraudes em transações de comércio eletrônico, proteção contra estornos e prevenção de abuso de políticas. Juntas, permitimos que os comerciantes aprovem mais pedidos legítimos impulsionados por IA, reduzam recusas falsas e protejam margens, estabelecendo o padrão para que o comércio agêntico possa crescer com segurança e rentabilidade.”

Para mais informações sobre as perspectivas, ferramentas e recursos da Riskified para o comércio agêntico, visite o blog da Riskified.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE: RSKD) capacita as empresas a impulsionar o crescimento do comércio eletrônico, superando os riscos. Muitas das maiores marcas mundiais e empresas de capital aberto que vendem on-line confiam na Riskified para obter proteção garantida contra estornos, combater fraudes e abusos de políticas em grande escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco de comércio eletrônico, cientistas de dados e pesquisadores, a plataforma de gerenciamento de risco de comércio eletrônico Riskified analisa a pessoa por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados na identidade. Saiba mais em www.riskified.com.

Sobre a HUMAN

A HUMAN é uma empresa líder em segurança cibernética comprometida em proteger a integridade do mundo digital. Possibilitamos interações e transações confiáveis em todo o espectro de participantes on-line: humanos, bots e agentes de IA. A Plataforma de Defesa Humana protege toda a jornada do cliente com tomadas de decisão de alta fidelidade que defendem contra bots, fraudes e ameaças digitais. Todas as semanas, a HUMAN verifica 20 trilhões de interações digitais, fornecendo dados de telemetria incomparáveis para permitir respostas rápidas e eficazes até mesmo às ameaças mais sofisticadas. Reconhecida pelos nossos clientes como líder G2, a HUMAN continua definindo o padrão em segurança cibernética.

