Fenômenos Academy inicia 2ª edição de 2025 com mais de 500 inscrições no país

A Fundação Fenômenos inicia neste mês nova etapa da 2ª edição do Fenômenos Academy 2025, seu principal programa de formação e impulsionamento exclusivo para lideranças sociais. Com mais de 500 inscrições, de 27 estados do País nessa nova fase, a iniciativa é voltada a lideranças de OSCs, coletivos e movimentos sociais que participarão de uma jornada estruturada com capacitação, mentoria especializada, workshops e oportunidade de aporte financeiro livre da Fundação Fenômenos.

As entidades selecionadas terão acesso ao desenvolvimento de habilidades voltadas ao fortalecimento institucional, incluindo gestão, comunicação e captação de recursos. O Fenômenos Academy busca ampliar o impacto social de iniciativas que já transformam realidades em diferentes regiões do país.

Desde a sua instituição, em 2010, a Fundação Fenômenos já apoiou mais de 90 lideranças, impactando diretamente mais de 190 mil pessoas no país — visando promover protagonismo local e contribuir para um Brasil mais justo.

Reconhecimento da 1ª edição de 2025

No dia 30 de julho, a Fundação Fenômenos anunciou os vencedores da 1ª edição do Fenômenos Academy 2025, em dois dias de encontros presenciais na Casa da Cultura do Parque e na Galapagos Capital. As 10 lideranças sociais finalistas passaram por uma jornada imersiva com experiências de autoconhecimento com o ID-X – Experiências de Desenvolvimento Interior.

O processo foi encerrado com a apresentação dos projetos em formato de elevator pitch para uma banca avaliadora formada por Diego Hypólito do Instituto Hypólito, Rafael Ferreira do Mirante Cultural e Anderson Carlos Nogueira Oriente, professor da IFRJ. Os selecionados foram:

1º lugar: Instituto Zwanga Impacto Social (Macapá/AP) – projeto de formação em empreendedorismo para mulheres pretas e periféricas da Amazônia;

2º lugar: Associação Barraca da Amizade (Fortaleza/CE) – atuação na prevenção de ISTs, HIV e hepatites por meio de um chatbot no WhatsApp;

3º lugar: Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Perdões e Região (Perdões/MG) - desenvolvimento de ações voltadas à população idosa.

Impacto social pelo Brasil afora

Rejane Soares, do Instituto Zwanga Impacto Social, destacou a importância do reconhecimento: “Chegar até aqui é muito vitorioso, pois estamos representando uma grande parcela da população que são as mulheres pretas do Brasil.”

Brendo Rodrigues, da Associação Barraca da Amizade, celebrou o impacto do prêmio: “Agora conseguiremos contar com profissionais de desenvolvimento para ampliar e melhorar a BRI, uma IA criada pela ABA em parceria com www.iAfro.digital.”

Já Jucilaine Wivaldo, da Associação dos Aposentados, reforçou o propósito da entidade: “Por meio do Academy, tivemos clareza de que nosso trabalho realmente gera impacto na comunidade em que atuamos.”

Durante o evento, Celina Locks, presidente do conselho curador da Fundação Fenômenos, participou por live e parabenizou os finalistas: “Vocês são realmente nossos fenômenos.”

O presidente de honra, Ronaldo Nazário, também enviou sua mensagem durante a live: “O propósito da Fundação Fenômenos é proporcionar ajuda para que vocês deem um salto maior na carreira.”

Para saber mais detalhes do programa Fenômenos Academy, basta acessar a landing page fenomenosacademy.org e ficar por dentro das próximas edições.