Editora BOC lança obra colaborativa sobre crenças limitantes

A Editora BOC anuncia o lançamento da obra colaborativa “Identifique e elimine crenças limitantes em 52 semanas”. O livro reúne 52 psicólogos que assinam, cada um, um capítulo — que corresponde a uma semana do ano — com casos, teorias e exercícios práticos para ajudar o leitor a reconhecer e superar barreiras mentais para o desenvolvimento pessoal.

A obra apresenta a mudança de crenças limitantes como um processo gradual e ressalta seu papel catalisador para pequenas transformações, sem substituir a importância do acompanhamento profissional. Além disso, o livro faz parte da iniciativa social da editora, que doa exemplares a instituições e hospitais que entram em contato solicitando o exemplar através dos contatos oficiais, com objetivo de ampliar o acesso ao tema.

Roberta Chaves, pós-graduada em psicologia humanista, idealizadora da obra e presidente executiva da Editora BOC, revela como surgiu a ideia do livro e o que motivou a editora a investir em um projeto colaborativo.

“Com a psicologia, entendi que as viradas de chave que me ajudaram a alcançar o sucesso são um aumento de consciência que gera mudanças no comportamento e nos resultados. Convidar psicólogos enriqueceu a obra com abordagens, estudos de caso e exercícios usados para ajudar pacientes na jornada de autoconhecimento”, relata a especialista.

Para a idealizadora, a abordagem semanal tem potencial para ajudar os leitores a internalizar as mudanças. Ela pontua que lidar com crenças limitantes e mudar paradigmas é um processo contínuo que exige tempo e prática.

“Ao focar em um caso e um exercício por semana, o leitor tem tempo para refletir sobre o conteúdo, aplicar a prática e observar os resultados em sua vida diária. Essa repetição e a experiência prática são essenciais para que os novos aprendizados se tornem hábitos e a consciência se expanda de forma consistente e duradoura”, detalha a executiva.

Estratégia de lançamento

O lançamento da obra se alinha com a estratégia da Editora BOC e reforça seu modelo de negócio, que se baseia na criação de uma comunidade de profissionais para difundir conhecimento e gerar impacto social.

“A Editora BOC tem projetos colaborativos, lançados e em desenvolvimento, que somam mais de 2 mil coautores. A colaboração dos profissionais deste livro enriquece o conteúdo e democratiza o acesso ao conhecimento, que abre espaço para especialistas que não são escritores compartilharem suas vivências com os leitores”, afirma a profissional.

Roberta pontua que o lançamento de um livro que oferece ferramentas para o desenvolvimento pessoal e o cuidado com a saúde mental tem como objetivo demonstrar sensibilidade da editora a essas questões.

“Essa abordagem se torna ainda mais relevante ao considerarmos a importância do Dia do Psicólogo, celebrado em 27 de agosto, e o movimento Setembro Amarelo, dedicado à prevenção do suicídio. Temas importantes durante todo o ano, mas especialmente destacado nessas datas”, ressalta.

Mercado editorial e modelo de negócio da BOC

Em 2024, as editoras brasileiras venderam 3,7% a mais, faturando R$ 4,2 bilhões, segundo a Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), com dados da Nielsen BookData. A lista de mais vendidos do PublishNews, divulgada em julho do mesmo ano, mostrou que títulos de autoajuda e saúde mental se destacaram.

De acordo com Chaves, para se diferenciar em um mercado em recuperação, a editora atua como uma plataforma colaborativa que busca dar voz a profissionais de diversos segmentos, criando uma comunidade de coautores que se apoiam mutuamente.

“Essa estratégia não apenas democratiza o acesso à publicação, mas também gera um ecossistema de divulgação orgânica, elevando o perfil dos participantes. A editora reforça esse posicionamento ao promover eventos como lançamentos, premiações, concursos e palestras, como um centro de conexão e promoção de talentos”, explica.

Para a presidente executiva da Editora BOC, o aumento do interesse pela saúde mental e pelo autoconhecimento contribui diretamente para o crescimento contínuo das vendas no segmento de livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal.

“O estigma em torno da terapia diminuiu significativamente, e hoje é mais comum e aceitável discutir abertamente sobre temas como ansiedade, estresse e a busca por um propósito de vida. As pessoas estão entendendo que a ajuda de um profissional ou de obras de desenvolvimento pessoal podem ser fundamentais para mudar a mentalidade, expandir seu potencial e, consequentemente, alcançar o sucesso”, observa a profissional.

Para ampliar o debate sobre crenças limitantes, a editora organiza lives e painéis com os psicólogos coautores da obra “Identifique e elimine crenças limitantes em 52 semanas”, são eles: Adriele Vasques Machado, Alessandro Alves da Silva, Angélica Cuevas, Ariane Moraes, Beatriz Ferreira da Silva, Breno Rosostolato, Camila Moreira de Melo Brito, Catarina Martins, Christiane Sanches, Ciça Maia, Cláudia Norte, Claudia Regina Deliso Gomes, Cristiane Ayosa, Cristina Altisent, Cristina Fernandes Marin, Daisy Cangussú, Del Mar Franco, Douglas Santos Carvalho, Elaine Morais da Silva, Eliane Domingues Carbone, Eliane Feitoza, Elisângela M. de Souza, Elisabete Della Rosa Pimentel, Érika Tatiane Rosa Itajubá, Franciele Guedes, Francimar Dos Santos Pinto, Helena Romariz Brochado Lazzaretti, Jaqueline Althaus, Jéssica Gambeloni, Jéssica Henrnandes, Karine Dutra Mesquita, Leide Teixeira, Léslie Almeida, Liriam J. Estephano Puig, Mariana Chaves Lopes, Monica Balconi Anunciação, Naisa Conde, Neiva Gonçalves, Nivia Maria Raymundo, Paula Roberta Cantagessi, Priscila Salvador Ferreira, Sandra Lima, Simone Chaves, Tatiany Nardino Breda, Thaís Helena Machado Peressim, Tove-Marie Pettersen Tognoli, Túlio Morais de Oliveira, Uliana Augusto Marek Barbosa, Vandiane Silva, Veridiana Baldin de Oliveira, Vilma Marchitiello, Viviane Turteltaub.

Para saber mais, basta acessar o site da Editora BOC: editoraboc.com.br/