Nutrito chega ao mercado com foco em suplementos naturais

A marca brasileira Nutrito anuncia sua chegada ao mercado de suplementos alimentares, com atuação focada na saúde integral, combinando nutrição física, cuidado mental e conexão com a natureza, por meio de fórmulas naturais e limpas.

A empresa foi fundada por Vinicius Ribeiro e Cinthia Guimarães. Juntos, Vinicius, profissional com mais de 10 anos de experiência na indústria alimentícia (incluindo empresas como a Nestlé), e sua esposa Cinthia, executiva de RH de uma rede de academias, desenvolveram a Nutrito a partir do desejo de levar às pessoas uma forma mais consciente e acessível de cuidar da saúde.

O casal sabe que corpo e mente exigem cuidados simples, mas constantes, e que a suplementação, quando feita com responsabilidade, pode ser uma poderosa aliada da longevidade com qualidade.

A empresa desenvolve suplementos com fórmulas de alta biodisponibilidade voltados para energia, imunidade, longevidade, foco e equilíbrio, destinados a consumidores que buscam suplementação para uso contínuo.

“A proposta é guiar o consumidor a um estado de equilíbrio e vitalidade, uma jornada de reencontro. Buscamos resgatar o essencial e promover uma reconexão com a natureza e com a própria energia interior”, afirma Vinicius.

O CEO esclarece que a proposta central da Nutrito é oferecer uma solução humanizada para o bem-estar integral por meio da suplementação. Segundo ele, bem-estar e vida saudável são interdependentes e formam a base da promessa da marca aos seus consumidores.

“Para a Nutrito, uma vida saudável é o caminho prático para alcançar e sustentar esse bem-estar, através de hábitos nutritivos, escolhas conscientes e uma abordagem preventiva e contínua do cuidado com o corpo e a mente”, declara Ribeiro.

A marca chega ao mercado em um momento de plena expansão do segmento em âmbito mundial. De acordo com relatório da consultoria Grand View Research, o mercado global de suplementos alimentares foi estimado em US$ 192,65 bilhões em 2024 e pode chegar a US$ 414,52 bilhões até 2033, com crescimento médio anual de 8,9% entre 2025 e 2033. Segundo a análise, o avanço é impulsionado pelo aumento da consciência sobre saúde, mudanças no estilo de vida e maior atenção à prevenção de doenças.

Desenvolvimento dos produtos

Ribeiro explica que a Nutrito adota um rigoroso processo de homologação de fornecedores, com exigência de certificações de origem, pureza e conformidade internacional, além da seleção dos insumos, que também considera o cumprimento das normas sanitárias e de segurança. Segundo ele, a empresa conta com sistema de rastreabilidade que permite acompanhar a origem e o percurso dos ingredientes até a formulação final.

“A Nutrito busca ingredientes com o mínimo de processamento e a ausência de aditivos desnecessários, como corantes, conservantes artificiais ou excipientes em excesso. A ideia é oferecer o que é ‘essencial’ para o benefício, sem ‘ruídos’ indesejados. Cada ingrediente deve ter um papel funcional claro na fórmula, com objetivo de contribuir diretamente para o bem-estar físico e mental”, conta o CEO.

A empresa lança em seu portfólio suplementos em cápsulas de Coenzima Q10, Magnésio Dimalato e Ômega 3 33/22. Em pó, oferece o Nutrito Completo Sênior sabor baunilha — bebida láctea com vitaminas —, Creatina 100% Pura Monohidratada e Whey Protein WPC 60% sabor baunilha.

A marca busca estar à frente em lançamentos, se mantendo atenta às tendências do mercado e às novas tecnologias para seguir evoluindo nos próximos anos. Segundo Ribeiro, a Nutrito pretende educar seus consumidores sobre o uso correto de suplementos gerando conteúdos autorais em canais como YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, a partir da construção de um time de profissionais de saúde.

“Nosso objetivo com esse movimento é conscientizar a população sobre o uso da suplementação e seus benefícios, mas também esclarecer que nem todo mundo precisa suplementar. Isso é algo individual que precisa ser orientado por um profissional da área”, ressalta o empresário.

Para acessar o site oficial da Nutrito, basta acessar: https://www.nutritosuplementos.com.br/