Plataforma ajuda a acelerar digitalização do mercado B2B

Com o avanço da transformação digital nas empresas brasileiras, as relações comerciais entre corporações têm sido impactadas por plataformas especializadas que ajudam a aproximar compradores e fornecedores. No universo business-to-business (B2B), onde agilidade, confiabilidade e precisão fazem toda a diferença, soluções digitais vêm se consolidando como aliadas estratégicas.



O crescimento da digitalização no ambiente B2B ganhou força em 2023, quando 75% das corporações do país afirmaram ter se tornado mais digitais, conforme aponta um estudo da Ploomes e Opinion Box, divulgado pelo portal TI Inside. Ainda segundo o levantamento, 78% das organizações passaram a adotar soluções digitais em sua rotina operacional, evidenciando uma tendência irreversível de modernização nas relações empresariais.



Neste contexto, o FornecedoresBR.com tem buscado se estabelecer como uma ponte eficiente entre empresas que ofertam e demandam produtos em diversos setores da economia. Voltado ao público corporativo, a plataforma atua para suprir uma lacuna do mercado: a necessidade de encontrar fornecedores qualificados em meio à oferta fragmentada, sobretudo em áreas menos digitalizadas.



“A plataforma atua como uma ponte digital entre compradores corporativos e fornecedores de diferentes setores da economia, com a premissa de promover eficiência, redução de tempo e mais confiança nas transações comerciais”, afirma Alexandre Mesquita, sócio-fundador do FornecedoresBR.com.



A especialização em público B2B é uma das principais características da plataforma. Enquanto alguns marketplaces tradicionais priorizam o consumo entre pessoas físicas, o FornecedoresBR foca em atender organizações como indústrias, hospitais, prefeituras, redes de varejo e empresas de facilities.



Outro ponto destacado por Alexandre está na priorização do alcance orgânico. “O conteúdo do portal é estruturado para facilitar o acesso por meio de mecanismos de busca, procurando atrair visitantes com interesses compatíveis e permitir que compradores encontrem fornecedores de maneira espontânea, sem depender exclusivamente de publicidade”, observa.



“O foco no público corporativo também nos permite oferecer uma experiência alinhada às exigências comuns em compras empresariais. Os filtros técnicos, por exemplo, permitem que os usuários encontrem fornecedores com base no segmento de atuação, cobertura geográfica, certificações e tipo de empresa (como fabricantes, distribuidores ou revendas), além de informações completas e verificação de CNPJ”, explica o porta-voz.



Além da interface intuitiva e dos filtros de busca, o uso de inteligência de dados é peça-chave na personalização da experiência dos usuários da FornecedoresBR. “Utilizamos dados para mapear padrões de busca, sugerir melhorias em perfis e apontar oportunidades de negócios por setor e região. Esses recursos podem auxiliar compradores e fornecedores na tomada de decisões mais estratégicas e ágeis”, revela Alexandre.



Nos últimos anos, o portal também observou uma adesão crescente de pequenas e médias empresas, principalmente nos setores de suprimentos hospitalares, materiais elétricos, alimentos para atacado, produtos de limpeza institucional e EPIs.

“Buscamos tornar o processo de busca por fornecedores cada vez mais preciso e confiável. Para isso, incluímos indicadores que podem ajudar na análise da reputação das empresas, além de filtros avançados para facilitar a triagem conforme os critérios de interesse”, completa.



Com olhar voltado para o futuro, o sócio-fundador da FornecedoresBR.com afirma que a empresa planeja expandir seu acervo de categorias e investir em setores estratégicos para compras públicas e privadas.

“Também estamos desenvolvendo novas funcionalidades, como integração com sistemas ERP e CRM, recomendações via IA com base no histórico de busca e ferramentas para facilitar o envio de cotações”, conta.



“Temos planos ambiciosos, como parcerias com associações empresariais e projetos de internacionalização que levarão fornecedores brasileiros a compradores da América Latina”, destaca. “Nosso compromisso é fomentar conexões comerciais cada vez mais inteligentes e produtivas”, conclui Alexandre.



Para saber mais sobre o portal FornecedoresBR, basta acessar: https://www.fornecedoresbr.com