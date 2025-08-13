Operação logística multimodal pode reduzir custos e CO?
Operadores logísticos multimodais (OTMs) utilizam dois ou mais meios de transporte para carregar mercadorias em uma só cadeia logística. Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS, explica características da prática
Uma companhia do Norte do Brasil decide adquirir equipamentos de um fornecedor localizado na China. A encomenda, então, sai da fábrica e é transportada de diferentes formas, como navio, caminhão e avião. Para garantir que a entrega chegue, operadores logísticos multimodais (OTMs) centralizam a gestão da carga do ponto de origem ao destino final.
Diferente de operadores tradicionais (que atuam em um único meio de transporte), os OTMs utilizam dois ou mais modais diferentes ? rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo, entre outros ? em uma só cadeia logística. Seguindo o exemplo hipotético, uma mesma empresa assume a responsabilidade desde a saída do produto da China até a entrega no Brasil.
Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS (braço de logística e tecnologia da informação do Grupo Samsung), explica que a coordenação entre os modais ocorre por meio de planejamento logístico integrado.
“São considerados fatores como prazos, custos, disponibilidade e características da carga. Utilizamos sistemas integrados para monitoramento e gestão em tempo real, além de pontos estratégicos de transbordo (hubs logísticos) para facilitar a troca entre os modais”, diz Rosa Amador, com base na experiência da Samsung SDS como OTM.
Segundo a diretora comercial, a padronização dos processos operacionais, a comunicação contínua entre os elos da cadeia e a formalização por meio de contratos e documentos buscam assegurar a eficiência e previsibilidade da operação multimodal.
“As rotas multimodais oferecem diversos ganhos operacionais em relação às rotas exclusivamente rodoviárias, como redução de custos logísticos, melhoria nos prazos de entrega, maior previsibilidade e controle da operação. Há ainda redução da emissão de gás carbônico (CO?) com uso de cabotagem e ferrovia, além do aumento da capacidade de carga e melhor aproveitamento de veículos”, destaca Rosa Amador.
Na visão da profissional, a redução do CO? é uma funcionalidade importante do transporte multimodal, especialmente em meio à busca mundial por soluções e serviços mais sustentáveis. Além disso, a integração eficiente dos modais, o aproveitamento máximo da capacidade dos veículos e a redução de viagens com retorno vazio resultam em menor consumo de combustível, acrescenta.
Tecnologias são essenciais para a modalidade
“O uso de tecnologias de monitoramento também ajuda a evitar desperdícios e trajetos desnecessários, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. O OTM ajuda na evolução da performance ambiental das operações e no cumprimento de metas ESG (Ambiental, Social e Governança)”, pontua Rosa Amador.
Sobre as tecnologias usadas para garantir a eficiência da operação multimodal, a diretora comercial da Samsung SDS cita especialmente três. A primeira é a Transportation Management System (TMS), que permite o planejamento otimizado de rotas e modais com base em prazos, custos e capacidade.
A segunda funcionalidade tecnologia destacada pela Diretora é o big data, que envolve a geração, processamento e análise de grandes volumes de dados. “A partir dessas informações, é possível realizar análises preditivas para antecipar riscos, como atrasos e interrupções, identificar gargalos e tomar decisões estratégicas baseadas em dados, aumentando a eficiência e a segurança no transporte multimodal”, explica.
A Samsung SDS participou, no último dia 17 de julho, de um webinar no canal Prosa com Bertaglia, onde foram compartilhados detalhes sobre a operação logística multimodal, destacando os serviços ofertados e benefícios.
Para assistir à gravação do webinar e acessar o material, basta acessar a página do webinar: https://samsungsds.rds.land/agradecimento-webinar-prosa
Para saber mais, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html