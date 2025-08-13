Operação logística multimodal pode reduzir custos e CO?

Uma companhia do Norte do Brasil decide adquirir equipamentos de um fornecedor localizado na China. A encomenda, então, sai da fábrica e é transportada de diferentes formas, como navio, caminhão e avião. Para garantir que a entrega chegue, operadores logísticos multimodais (OTMs) centralizam a gestão da carga do ponto de origem ao destino final.

Diferente de operadores tradicionais (que atuam em um único meio de transporte), os OTMs utilizam dois ou mais modais diferentes ? rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo, entre outros ? em uma só cadeia logística. Seguindo o exemplo hipotético, uma mesma empresa assume a responsabilidade desde a saída do produto da China até a entrega no Brasil.

Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS (braço de logística e tecnologia da informação do Grupo Samsung), explica que a coordenação entre os modais ocorre por meio de planejamento logístico integrado.

“São considerados fatores como prazos, custos, disponibilidade e características da carga. Utilizamos sistemas integrados para monitoramento e gestão em tempo real, além de pontos estratégicos de transbordo (hubs logísticos) para facilitar a troca entre os modais”, diz Rosa Amador, com base na experiência da Samsung SDS como OTM.

Segundo a diretora comercial, a padronização dos processos operacionais, a comunicação contínua entre os elos da cadeia e a formalização por meio de contratos e documentos buscam assegurar a eficiência e previsibilidade da operação multimodal.

“As rotas multimodais oferecem diversos ganhos operacionais em relação às rotas exclusivamente rodoviárias, como redução de custos logísticos, melhoria nos prazos de entrega, maior previsibilidade e controle da operação. Há ainda redução da emissão de gás carbônico (CO?) com uso de cabotagem e ferrovia, além do aumento da capacidade de carga e melhor aproveitamento de veículos”, destaca Rosa Amador.

Na visão da profissional, a redução do CO? é uma funcionalidade importante do transporte multimodal, especialmente em meio à busca mundial por soluções e serviços mais sustentáveis. Além disso, a integração eficiente dos modais, o aproveitamento máximo da capacidade dos veículos e a redução de viagens com retorno vazio resultam em menor consumo de combustível, acrescenta.

Tecnologias são essenciais para a modalidade

“O uso de tecnologias de monitoramento também ajuda a evitar desperdícios e trajetos desnecessários, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. O OTM ajuda na evolução da performance ambiental das operações e no cumprimento de metas ESG (Ambiental, Social e Governança)”, pontua Rosa Amador.

Sobre as tecnologias usadas para garantir a eficiência da operação multimodal, a diretora comercial da Samsung SDS cita especialmente três. A primeira é a Transportation Management System (TMS), que permite o planejamento otimizado de rotas e modais com base em prazos, custos e capacidade.

A segunda funcionalidade tecnologia destacada pela Diretora é o big data, que envolve a geração, processamento e análise de grandes volumes de dados. “A partir dessas informações, é possível realizar análises preditivas para antecipar riscos, como atrasos e interrupções, identificar gargalos e tomar decisões estratégicas baseadas em dados, aumentando a eficiência e a segurança no transporte multimodal”, explica.

