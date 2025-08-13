SAP DRC: empresas devem fazer transição até o fim de 2025

Muitas empresas de diferentes segmentos fazem uso do SAP Government, Risk & Compliance (GRC), uma solução da empresa SAP que permite a emissão e recebimento de notas fiscais eletrônicas (NF-e).

O sistema, no entanto, será descontinuado em 31 de dezembro de 2025 ? a partir dessa data, não haverá atualizações, correções de problemas técnicos ou mesmo serviço de suporte.

Nesse contexto, Lyniker Aoyagui, gerente sênior de projetos da Samsung SDS, afirma que a manutenção de sistemas sem suporte pode expor as empresas a riscos fiscais e operacionais. "Com o fim da manutenção do GRC, qualquer alteração legal na nota fiscal não será mais suportada pela SAP. Caso a empresa queira manter essa solução, terá que arcar com as alterações, correndo um risco fiscal", explica.

“A conformidade fiscal é um pilar fundamental para qualquer negócio, e a ausência de suporte para o GRC pode comprometer a segurança e a validade das operações fiscais”, complementa Aoyagui.

SAP DRC: alternativa estratégica para a Gestão de Documentos Fiscais

“Diante da descontinuação do SAP GRC, a alternativa para as empresas garantirem a continuidade e a segurança na emissão e recebimento de notas fiscais é a transição para o SAP Document and Reporting Compliance (DRC). Esta solução representa uma evolução na gestão de documentos fiscais eletrônicos”, comenta Aoyagui.

Nesse sentido, o especialista pontua que a Samsung SDS, braço de tecnologia da informação e logística do Grupo Samsung, já atua como consultoria na área, auxiliando empresas na aplicação e transição do SAP GRC para o SAP DRC. “Essa experiência demonstra a capacidade de adaptação e a busca por soluções inovadoras no cenário fiscal”, afirma.

Aoyagui ressalta a importância de um planejamento adequado: "é importante que os negócios busquem apoio especializado para realizar esse processo, já que não se trata de algo simples e pode envolver muitas áreas e sistemas das empresas". Ele também enfatiza a necessidade de treinar colaboradores para o uso correto da nova tecnologia.

Segundo o gerente sênior de projetos da Samsung SDS, embora o prazo para a descontinuação do SAP GRC seja o final de 2025, o ideal é que as empresas se adiantem na migração SAP. “O bom uso do SAP DRC é fundamental para que as empresas atendam às obrigações legais estabelecidas pelas autoridades, reforçando a transparência, o controle fiscal de recursos e a eficiência operacional”, comenta.

A SAP, em seu site oficial, fornece mais informações sobre o funcionamento do DRC, destacando sua capacidade de monitoramento e automação de documentos eletrônicos.



Para saber mais, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html