Fim de férias é hora de reorganizar as finanças

Depois do período de férias, chega a hora de retornar à rotina e colocar a vida financeira em dia, o que é um desafio para muita gente. O importante é quitar as dívidas acumuladas, reorganizar os gastos mensais e, acima de tudo, retomar o controle do orçamento com consciência e disciplina, haja vista que a inadimplência continua em ritmo crescente no país.

Somente em junho deste ano, o Brasil registrou cerca de 71,28 milhões de consumidores negativados, o que representa 42,89% da população adulta, conforme levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Em comparação com junho de 2024, houve um aumento de 7,73% no número de inadimplentes, sinalizando que a recuperação da capacidade de pagamento das famílias ainda é lenta e incerta.

De acordo com a diretora regional da Unicred Brasil, Carolina Ramos, as viagens, passeios, alimentação fora de casa e compras por impulso podem comprometer o equilíbrio financeiro, especialmente quando não há um planejamento prévio. Mas, ela explica que é possível retomar o controle das finanças com estratégias simples e eficazes.

Segundo Carolina, o primeiro passo é fazer um diagnóstico real da situação financeira. “É importante reunir todos os comprovantes de gastos realizados durante as férias e identificar quais despesas foram essenciais e quais poderiam ter sido evitadas. Só com esse levantamento é possível traçar um plano de recuperação eficiente e manter o foco em gastos futuros”, explica.

Com as contas mapeadas, a recomendação é priorizar o pagamento de dívidas e reorganizar o orçamento mensal. "Caso o cartão de crédito tenha sido muito utilizado, vale a pena negociar o pagamento à vista com desconto ou parcelar de forma que a parcela caiba no orçamento, sem comprometer os meses seguintes", orienta Carolina.

Outra dica fundamental é evitar entrar em um novo ciclo de consumo desordenado. "Após as férias, muitas pessoas mantêm o ritmo de gastos, o que pode virar uma bola de neve. O ideal é adotar um estilo mais consciente, mantendo um controle rigoroso de despesas e evitando compras por impulso", completa a especialista.

Carolina também ressalta a importância de retomar o hábito de investir. “Mesmo que seja com valores menores, é importante manter uma reserva financeira ativa. Fundos de renda fixa, por exemplo, podem ser uma alternativa mais segura e com boa rentabilidade, especialmente no atual cenário de juros elevados”, diz.

Por fim, a diretora da Unicred lembra que planejamento financeiro não se resume a cortar gastos, mas sim a entender suas prioridades e criar hábitos saudáveis com o dinheiro. “Quem se organiza após as férias consegue não apenas equilibrar o orçamento, mas também se preparar melhor para os próximos momentos de lazer, sem culpa nem aperto”, conclui.