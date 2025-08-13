Google Cloud estabelece bases para IA e colaboração no Brasil

Um número crescente de empresas no Brasil está adotando as soluções do Google Cloud para aproveitar as vantagens das ferramentas e serviços de IA, análise de dados e segurança da plataforma, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Google Cloud Partner Ecosystem de 2025 para o Brasil constata que o Google Cloud continua a ganhar participação no mercado de nuvem brasileiro, em rápido crescimento. As organizações estão recorrendoàinfraestrutura em nuvem para sistemas de TI mais eficientes e flexíveis como parte de iniciativas gerais de transformação digital. Muitos fornecedores de serviços do Google Cloud estão iniciando operações no Brasil ou expandindo suas parcerias com o Google Cloud e o Google Workspace.

“O ecossistema do Google Cloud no Brasil está se tornando mais maduro e completo”, disse Anay Nawathe, líder de entrega de nuvem da ISG para as Américas. “Os fornecedores estão adotando a facilidade de uso do Google Cloud e criando soluções que atendem às necessidades de empresas colaborativas e orientadas por IA.”

As soluções do Google Cloud estão ajudando empresas brasileiras a ampliar o uso da IA generativa, aplicando a tecnologia a casos de uso que incluem personalização do atendimento ao cliente, gestão eficiente do conhecimento e análise mais rápida de dados não estruturados, afirma o relatório. Os fornecedores de serviços estão ajudando as empresas a usar ferramentas do Google Cloud, como o Vertex AI, para escalar suas implementações de IA. Os fornecedores que consultam os clientes para entender suas necessidades de negócios estão diminuindo o ceticismo em relaçãoàGenAI e permitindo implementações confiáveis.

Assim como em outros mercados, as empresas brasileiras com estratégias de dados sólidas e bancos de dados modernos são as que mais se beneficiam da GenAI, afirma o ISG. Os fornecedores de serviços no Brasil desempenham um papel crucial para permitir que os clientes superem a infraestrutura legada, fragmentada e obsoleta. As empresas buscam parceiros que possam gerenciar, analisar e proteger dados usando ferramentas do Google Cloud, como BigQuery, Vertex AI e Dataflow.

O Google Cloud está ganhando força até mesmo no setor público brasileiro, possibilitando a transformação digital e a modernização dos serviços governamentais, afirma o relatório. Dos poderes executivo e judiciário do governo federal às cidades de médio porte, agências estão digitalizando serviços para aumentar a eficiência e usar análises avançadas de dados para uma tomada de decisões mais bem informada.

Muitas empresas no Brasil que modernizaram seus ambientes de TI contam com ferramentas de CloudOps para gerenciar infraestrutura, aplicativos e cargas de trabalho de dados em ecossistemas de nuvem pública, afirma o ISG. Os fornecedores de serviços do Google Cloud estão fornecendo recursos de CloudOps por meio de ferramentas como o Google Anthos, ajudando os clientes a melhorar a escalabilidade, a eficiência, a segurança e a resiliência.

“As empresas brasileiras que estão na vanguarda da adoção da nuvem contam tanto com CloudOps quanto com FinOps para maximizar os benefícios da nuvem”, disse Adriana Frantz, autora principal do relatório. “Os fornecedores do ecossistema do Google Cloud se tornaram parceiros confiáveis para os desafios contínuos de gestão.”

O relatório também analisa outras tendências do Google Cloud no Brasil, incluindo o uso crescente do Google Agentspace para desenvolver e implantar agentes de IA e a crescente demanda por serviços do Google Workspace para colaboração em tempo real.

Para mais insights sobre os desafios relacionadosànuvem enfrentados pelas empresas brasileiras, além dos conselhos do ISG para enfrentá-los, veja o briefing ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens® Google Cloud Partner Ecosystem de 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 31 fornecedores em cinco quadrantes: Google Cloud Professional Services (Consulting and Migration), Google Cloud Managed Services, Google Cloud Enterprise Data Infrastructure Services, Google Cloud GenAI and AI Service e Google Cloud Workspace Services.

O relatório aponta Accenture, IPNET by Vivo e Sauter como líderes em todos os cinco quadrantes. Ele aponta SantoDigital como líder em quatro quadrantes e Atos, Avenue Code, BRQ, Movti e Xertica.ai como líderes em três quadrantes cada. HVAR, Qi Network e TIVIT são apontadas como líderes em três quadrantes cada. Almaviva Solutions, CI&T, Gentrop, Rox Partner e Safetec são apontadas como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Kyndryl é nomeada como Rising Star — uma empresa com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro", segundo a definição do ISG — em três quadrantes. BRQ e Multiedro são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na HVAR e na Xertica.ai.

Na área de experiência do cliente, a Persistent Systems foi nomeada ISG CX Star Performer global em 2025 entre os fornecedores do ecossistema Google Cloud. A Persistent Systems obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voz do Cliente da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens® Google Cloud Partner Ecosystem 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens® Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens® Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e as observações reais da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar a seleção de parceiros de sourcing adequados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos da ISG. A pesquisa abrange atualmente fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens®, visite esta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA. Parceiro de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG é líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais e agora está na vanguarda da utilização da IA para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, profundo conhecimento dos ecossistemas de fornecedores e pela expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo, trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

