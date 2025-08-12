XTransfer participa do maior evento de e-commerce do Brasil

A XTransfer, a maior plataforma do mundo e número 1 na China em pagamentos B2B para comércio internacional, participou recentemente do Fórum E-Commerce Brasil 2025, o maior e mais influente evento de e-commerce do Brasil. O evento reuniu as principais plataformas latino-americanas, como Mercado Libre, Amazon e TikTok, entre outras. Durante o evento, a XTransfer anunciou o compromisso de ampliar sua presença nos mercados do Brasil e da América Latina, firmando parcerias com bancos e instituições financeiras locais para oferecer soluções de pagamento internacional seguras, práticas e em conformidade para PMEs no Brasil e na América Latina.

XTransfer’s Leader in Brazil Office at the Forum.

Atualmente, o Brasil é o maior mercado de e-commerce da América Latina. Segundo dados da plataforma de análise latino-americana PCMI, o volume total de transações de e-commerce no Brasil ultrapassou US$ 346 bilhões em 2024. A plataforma também projeta que, até 2027, mais de dois terços dos brasileiros serão consumidores on-line, e o volume de transações de e-commerce atingirá US$ 586 bilhões. O número de compradores on-line no Brasil já passou de 100 milhões, com a demanda por compras internacionais crescendo continuamente, além de um aumento na participação ativa de PMEs no comércio exterior. O mercado geral de e-commerce na América Latina também está se desenvolvendo rapidamente, apresentando enorme potencial.

O líder do escritório da XTransfer no Brasil afirmou durante o fórum: "o desenvolvimento do e-commerce no Brasil e na América Latina está em expansão, e a demanda dos consumidores por pagamentos internacionais e cobranças locais está crescendo. A XTransfer trabalha em estreita colaboração com bancos e instituições financeiras locais para oferecer às PMEs serviços de pagamento e recebimento locais seguros, conformes e com baixo custo, ajudando as empresas a reduzir custos com pagamentos internacionais, melhorar a eficiência operacional e aproveitar oportunidades globais".

Com as contas da XTransfer, empresas de comércio exterior global podem receber pagamentos diretamente de compradores brasileiros em Real (BRL). Compradores no Brasil e em toda a América Latina podem usar o PIX (método de pagamento instantâneo do Brasil) para pagar fornecedores na China e no mundo todo em BRL, eliminando procedimentos complexos de câmbio e reduzindo intermediários e perdas cambiais. No futuro, a XTransfer continuará ampliando sua rede de cooperação no mercado da América Latina, promovendo a facilitação do comércio global e apoiando mais empresas a internacionalizarem seus negócios.

