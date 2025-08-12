Acidentes podem ser evitados com instalação elétrica correta

Instalações elétricas mal executadas estão entre as principais causas de acidentes domésticos e industriais no Brasil. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), o país registrou 674 mortes por choque elétrico em 2023 em decorrência de 986 acidentes, sendo a maioria em ambientes residenciais. Ainda de acordo com a entidade, cerca de 80% desses acidentes poderiam ser evitados com projetos elétricos bem planejados e executados de acordo com normas técnicas.

A instalação elétrica segura deve seguir a NBR 5410, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelece requisitos para projetos e execuções de instalações de baixa tensão. Entre os pontos destacados estão: uso de condutores com bitola adequada à carga do circuito, proteção dos circuitos por disjuntores e a existência de sistema de aterramento eficiente.

Para Geraldo Silvestrini, diretor da Paris Aqualux, empresa especializada na comercialização de materiais elétricos, hidráulicos e contra incêndio, a negligência com esses aspectos pode colocar em risco a integridade das pessoas e dos equipamentos.

“Uma rede mal dimensionada ou montada com materiais inadequados pode gerar aquecimento excessivo, curtos-circuitos e até incêndios. Esses problemas afetam desde o conforto de uma residência até a operação de linhas produtivas em indústrias”, afirma.

Materiais adequados evitam falhas e perdas

A escolha correta dos componentes, como fios e cabos, quadros de distribuição, disjuntores e dispositivos de proteção, também é fator determinante para o desempenho e segurança da instalação. Em ambientes industriais, onde a carga elétrica é elevada, a falha em uma instalação pode representar horas de produção interrompida e prejuízos expressivos.

Segundo dados da pesquisa “O Valor da Confiabilidade”, realizada com mais de 3 mil empresas de diversos setores pela ABB e Sapio Research, em 2023, as paradas causadas por falhas elétricas podem gerar perdas de US$ 4 mil a US$ 30 mil por hora em determinadas operações industriais.

Prevenção é mais econômica que correção

Além dos riscos à segurança, instalações mal feitas também comprometem a eficiência energética e aumentam os custos com manutenções corretivas. “Seguir as normas e utilizar materiais de qualidade é uma forma de proteger vidas, bens e manter a operação estável a longo prazo”, ressalta Geraldo Silvestrini.

Para o especialista, a instalação elétrica adequada é, portanto, uma responsabilidade técnica e social que exige planejamento, conhecimento e o cumprimento rigoroso das normas vigentes. “Independentemente do porte da obra ou do tipo de edificação”, frisa Geraldo Silvestrini.