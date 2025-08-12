500 Global lança Programa de Inovação Sustentável com apoio de parceiros catalisadores

A 500 Global, uma das empresas de capital de risco mais ativas do mundo1, anunciou hoje o lançamento do seu Programa de Inovação Sustentável, uma iniciativa voltada a apoiar empreendedores comprometidos em desenvolver soluções comercialmente viáveis para os desafios de sustentabilidade no sul global.

Baseado no princípio de que a próxima onda de crescimento global será impulsionada por uma inovação sustentável e inclusiva, guiada por lideranças locais, o Programa de Inovação Sustentável reúne capital estratégico, parcerias multilaterais e expertise especializada para ajudar empreendedores a escalar negócios que gerem tanto retorno de mercado quanto impacto mensurável.

Sua parceira catalisadora é a Shell Foundation, com cofinanciamento do governo britânico como parte da plataforma Transforming Energy Access (TEA) e do programa Catalysing Agriculture by Scaling Energy Ecosystems (CASEE). Esta é a primeira dessas parcerias voltada para investir em capital humano nos setores de agricultura, energia, mobilidade e ambiente construído.

"Por meio do nosso Programa de Inovação Sustentável, apoiamos soluções comercialmente viáveis para desafios críticos. Estamos apoiando empreendedores que desenvolvem negócios capazes de fortalecer suas comunidades e escalar impactos reais. Nosso objetivo é apoiar esses empreendedores, e também nossos parceiros, na ambição compartilhada de criar, solucionar, escalar e sustentar sociedades inclusivas e regenerativas, incorporando valores ao processo de criação de valor e aproveitando novas parcerias que transformem ecossistemas regionais e globais para melhor", afirmou a dra. Alaa Murabit, sócia-diretora de crescimento sustentável da 500 Global.

A iniciativa tem início com o Sustainable Innovation Seed Accelerator em Nairóbi, um programa intensivo de 8 semanas voltado para startups em estágio inicial em toda a África. A 500 Global oferecerá às startups participantes mentoria e acesso a uma rede global de parceiros, investidores e operadores.

A 500 Global atua no desenvolvimento de ecossistemas e investe em pessoas por meio da educação empreendedora e de investidores desde 2010. A empresa se estabeleceu rapidamente na América Latina, Sudeste Asiático, Oriente Médio e Norte da África, desenvolvendo uma tese de investimento voltada para criar infraestrutura local capaz de enfrentar desafios regionais e escalar essas soluções globalmente. Em seu portfólio, ela já investiu em mais de 140 empresas que contribuem positivamente para metas de sustentabilidade em 27 países.

Com o Programa de Inovação Sustentável, a aceleradora em Nairóbi é apenas o começo. A oportunidade real está no potencial da iniciativa para mobilizar capital alinhadoàmissão e impulsionar o desenvolvimento de empreendimentos em ecossistemas emergentes e incipientes do sul global, gerando impacto duradouro em grande escala.

"Parcerias com investidores experientes como a 500 Global são essenciais para a visão da Shell Foundation de ampliar soluções limpas e alcançar milhões de consumidores em economias emergentes. Apoiar e escalar tecnologias que sejam comerciais e sustentáveis aumentará a renda e reduzirá as emissões para milhões de clientes pouco atendidos. Temos orgulho de ser parceiros iniciais nessa rede de inovação sustentável no sul global", afirmou Jonathan Berman, CEO da Shell Foundation.

Saiba mais sobre o Programa de Inovação Sustentável e as próximas cidades aqui.

Inscreva-se no Sustainable Innovation Seed Accelerator em Nairóbi aqui.

Sobre a 500 Global

A 500 Global é uma empresa de venture capital que atua em múltiplas fases com US$ 2,3 bilhões em ativos sob gestão2, investindo em empreendedores que criam empresas de tecnologia em rápido crescimento. Focamos em mercados onde tecnologia, inovação e capital podem gerar valor de longo prazo e impulsionar o crescimento econômico e o desenvolvimento. Trabalhamos com stakeholders importantes e assessoramos governos sobre as melhores formas de apoiar ecossistemas empreendedores e o desenvolvimento econômico em mercados emergentes. A 500 Global já apoiou mais de 5.000 empreendedores, representando mais de 3.000 empresas em mais de 80 países. Investimos em mais de 35 empresas avaliadas acima de US$ 1 bilhão e mais de 160 empresas avaliadas acima de US$ 100 milhões (incluindo empresas privadas, públicas e desinvestidas). Nossa equipe, com mais de 200 profissionais, está presente em mais de 30 países e reúne experiência como empreendedores, investidores e operadores de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo.

Sobre a Shell Foundation

Por 25 anos, a Shell Foundation, uma instituição beneficente independente registrada na Inglaterra e no País de Gales, tem ajudado clientes subatendidos a aumentar sua renda ao mesmo tempo em que reduz as emissões. A Fundação apoia inovações em estágio inicial, ajuda as melhores delas a alcançar milhões de pessoas e minimiza riscos de capital para provar que esses modelos são comerciais em larga escala. Na Ásia e na África, a Fundação promove prosperidade resiliente entre três grupos principais: pequenos agricultores, transportadores e microempreendedores.

Saiba mais em https://shellfoundation.org/

____________________ 1 Baseado nas Global League Tables 2024 da PitchBook. 2 OS CÁLCULOS DE ATIVOS SOB GESTÃO (AUM) SÃO ESTIMATIVAS INTERNAS REFERENTES A 30 DE JUNHO DE 2025.

Contato com a mídia

Relações com a mídia da 500 Global

press@500.co