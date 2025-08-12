Inovação catarinense muda o modelo de monetização no rádio

A startup catarinense Loopert, fundada em 2022, em Joinville, vem se consolidando como uma das principais soluções tecnológicas para viabilizar a sustentabilidade financeira das rádios brasileiras. Criada pelo empresário João Konflanz, com mais de 20 anos de experiência no setor, e pelo especialista em desenvolvimento de software, Lucas Caresia, a startup surgiu da necessidade de adaptar o rádio às novas dinâmicas do mercado publicitário digital. O foco em métricas de audiência e novas formas de monetização, faz com que a Loopert ofereça uma plataforma que conecta emissoras e anunciantes, com o objetivo de transformar a relação entre conteúdo e receita no setor de radiodifusão.

A plataforma Metrics, carro-chefe da Loopert, tem o propósito de permitir que as emissoras conheçam a fundo o comportamento dos seus ouvintes digitais, com dados como localização, tempo de escuta, recorrência e tipo de dispositivo utilizado. Com base nessas informações, as rádios podem implementar estratégias mais assertivas e rentáveis, incluindo a inserção de anúncios em momentos estratégicos — como o pre-roll (no início da transmissão) e o mid-roll (durante os intervalos comerciais).

“O rádio ainda é um meio extremamente poderoso e confiável, mas precisava de ferramentas que o conectassem à lógica e às oportunidades do digital. Nosso propósito é esse: fortalecer o rádio com inteligência, dados e faturamento”, explica João Konflanz, CEO da Loopert.

Um dos casos mais expressivos da eficácia da solução é o da 89FM Joinville. Primeira emissora a adotar o Metrics, a rádio registrou um aumento de mais de 1000% em seu faturamento digital. O novo modelo de negócio adotado, baseado na venda de pacotes mínimos de inserções digitais, ampliou significativamente o inventário comercial e atraiu novos anunciantes, inclusive de pequeno porte. Ao oferecer valores acessíveis e entregas mensuráveis, a Loopert possibilita a entrada do rádio para um novo perfil de investidor publicitário.

“O que antes era uma mídia de difícil mensuração digital agora se torna um canal eficiente, com dados em tempo real, relatórios automatizados e novas fontes de receita. E isso muda tudo para uma emissora que quer crescer com segurança e inovação”, complementa Konflanz.

Atualmente, a Loopert atende 120 emissoras em cinco estados e já viabilizou a entrega de mais de dois milhões de inserções digitais através da plataforma Metrics.

O mercado de rádio no Brasil movimentou R$ 1,04 bilhão em publicidade em 2024, segundo o Cenp-Meios, e segue como um dos meios de maior penetração no país, com cerca de 80% da população alcançada semanalmente, de acordo com o Kantar Ibope Media. “As pesquisas mostram hoje que no Brasil, entre 10 e 15% da audiência das emissoras está já no digital. Nos Estados Unidos, esse número já está em 25%, então é uma tendência. Se 80% da população é alcançada pelo rádio, imagina só o tamanho desse mercado”, instiga o CEO da Loopert. E completa: “Com mais de seis mil emissoras legalizadas no Brasil, a maioria delas de pequeno e médio porte, a digitalização ainda representa uma barreira para muitas dessas operações. A atuação da Loopert mira justamente nesse universo, oferecendo uma solução escalável e acessível para monetização no ambiente digital.”

Com uma atuação que já impacta milhões de ouvintes em todo o país, a Loopert também chama atenção do mercado de tecnologia e investimento. Entre seus apoiadores está o empresário Jardel Cardoso — fundador da Credipago, Versi e Billor — que hoje figura como investidor estratégico da startup.

A Loopert conta também com os experientes empresários Carlo Huinka e Jorge Fernandes. Os dois viram na Loopert uma oportunidade de investimento devido ao potencial de inovação disruptiva que a Startup trouxe para o mercado. "Quando conheci o projeto da Loopert durante um Congresso da Acaert, percebi que havia encontrado um negócio que conseguiria unir uma mídia extremamente tradicional e confiável ao mundo da publicidade digital. Assim, eu não poderia ficar de fora dessa oportunidade e também missão", afirma Fernandes, que também é CEO de outra importante gigante do mercado de tecnologia e comunicação, a YoungTech.

“A presença de um investidor com visão empreendedora e experiência em scale-ups dá ainda mais solidez à nossa operação. Seguimos comprometidos com a evolução do rádio e com a profissionalização do ecossistema como um todo, conectando anunciantes e veículos em uma lógica moderna e sustentável”, afirma João Konflanz.

A expectativa da Loopert é de que o faturamento dobre até o final de 2025, refletindo o crescimento acelerado da operação. “Iniciamos com mais dúvidas do que certezas, mas o mercado nos mostrou que estamos no caminho certo. As emissoras precisam de inovação, e nós estamos aqui para entregar isso de forma prática e acessível”, ressalta o CEO da startup catarinense.

Com tecnologia própria voltada à geração de novas receitas para veículos de comunicação, a startup catarinense atua no mercado de rádio integrando recursos digitais a modelos tradicionais do setor.

“Com o digital abocanhando quase 40% dos investimentos publicitários no país, o rádio, que ainda representa 4% do bolo, busca alternativas para capturar essa mudança. A Loopert atua justamente nesse ponto de interseção, permitindo que as emissoras operem com a lógica do programático, entregando dados, relatórios e métricas em tempo real”, finaliza João Konflanz.