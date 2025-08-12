KnowBe4 renova marca para celebrar 15 anos de atuação na gestão de riscos humanos

A KnowBe4, plataforma globalmente reconhecida de cibersegurança que aborda de forma abrangente a gestão de riscos humanos (HRM), anunciou hoje uma nova e ousada identidade de marca, com uma visão inovadora para o futuro da empresa. A identidade renovada reflete a liderança da KnowBe4 na área de gestão de riscos humanos, consolidada por sua reputação de excelência em cibersegurança e avanços pioneiros em inteligência artificial.

Com o novo slogan corporativo “Superar o Risco”, a KnowBe4 expande os limites de sua identidade para refletir o foco na gestão de riscos humanos, ajudando profissionais de TI e cibersegurança a aprimorar seus esforços de proteção contra riscos corporativos. A proposta vai além de phishing, treinamentos e barreiras, transformando o imprevisível em imbatível para superar riscos.

“Ao lançarmos nossa nova identidade de marca moderna e celebrarmos o aniversário da empresa, refletimos sobre as conquistas e sucessos da KnowBe4 ao longo dos últimos 15 anos”, afirmou Cindy Zhou, diretora de marketing da KnowBe4. “Desde a inspiração inicial até nos tornarmos um unicórnio com avaliação bilionária, atendendo 70 mil clientes globalmente, a transformação da KnowBe4 tem sido revolucionária, e o futuro é promissor. A renovação da nossa marca representa o que nos diferencia como líderes de mercado em gestão de riscos humanos e o impacto contínuo que geramos para manter as organizações de nossos clientes seguras.”

A evolução da KnowBe4 reafirma sua posição de liderança no segmento de gestão de riscos humanos e reforça seu compromisso em ajudar profissionais de TI e cibersegurança a combater as principais ameaças da atualidade, incluindo engenharia social, ameaças por e-mail, ransomware e outras.

Para conhecer a nova identidade visual da KnowBe4, acesse www.knowbe4.com.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 ajuda empresas a capacitar suas equipes para tomarem decisões mais inteligentes e seguras todos os dias. Presente em mais de 70 mil organizações no mundo todo, a KnowBe4 contribui para fortalecer a cultura de segurança e gerenciar riscos humanos. A empresa oferece uma plataforma abrangente e orientada por IA, considerada “best-of-suite” em Gestão de Riscos Humanos (Human Risk Management), criando uma camada de defesa adaptativa que reforça o comportamento dos usuários contra as ameaças cibernéticas mais recentes. A plataforma HRM+ inclui módulos de treinamento em conscientização e conformidade, segurança de e-mail em nuvem, orientação em tempo real, anti-phishing colaborativo, agentes de defesa com IA e outros recursos. Sendo a única plataforma global de segurança na sua categoria, a KnowBe4 usa conteúdo, ferramentas e técnicas personalizadas e relevantes de proteção cibernética para mobilizar equipes de trabalho, transformando-as de maior superfície de ataque em maior ativo da organização. Mais informações em knowbe4.com.

