Manutenção preventiva de cilindros evita paradas graves

Mais de 12% das falhas em cilindros hidráulicos industriais são causadas por ausência de manutenção preventiva — um descuido que pode comprometer operações inteiras e gerar prejuízos milionários. Por outro lado, estudos mostram que a adoção de estratégias preventivas é capaz de ampliar em até 25% a vida útil desses equipamentos, essenciais para setores essenciais para a economia global.

“Presentes em segmentos como mineração, óleo e gás, construção pesada, siderurgia, agronegócio e indústria naval, os cilindros hidráulicos são componentes essenciais para o funcionamento de máquinas de grande porte. Sua função principal é transformar a energia do fluido hidráulico em força mecânica, permitindo o movimento de braços, eixos, prensas e outros mecanismos de precisão”, explica João Ricardo P. Negraes, gerente operacional da CSL, empresa especializada na produção e manutenção de cilindros hidráulicos no interior de São Paulo.

Para o gerente, negligenciar a manutenção preventiva pode acarretar falhas que comprometem não apenas o desempenho das máquinas, mas também a segurança dos operadores e a produtividade da empresa.

“A quebra de um único cilindro pode paralisar toda uma linha de produção ou uma operação em campo, gerando prejuízos expressivos em poucos minutos”, alerta o especialista.

Estudos comprovam eficiência da manutenção preventiva

Um relatório da Kuwait Gulf Hydraulics [KGH], uma empresa financiada e apoiada pelo Fundo Nacional do Kuwait, aponta que cerca de 12,6% das falhas em sistemas hidráulicos industriais são causadas por manutenção inadequada ou ausência de manutenção preventiva.

Já um estudo da Deloitte destaca que falhas em equipamentos estão entre as principais causas de interrupções não planejadas, com impacto direto na lucratividade. Empresas que adotam estratégias de manutenção preventiva podem reduzir em até 50% os custos com reparos emergenciais e ampliar em 20% a 25% a vida útil dos equipamentos.

Qualidade do serviço e do fornecedor como garantia

Para evitar esse tipo de situação, é fundamental que os serviços de manutenção sejam realizados por empresas idôneas, devidamente autorizadas pelos fabricantes de equipamentos. “Empresas certificadas utilizam peças originais, seguem os protocolos técnicos recomendados e garantem a rastreabilidade do serviço. Isso assegura que o equipamento mantenha o desempenho esperado após a manutenção”, destaca Negraes.

Além disso, a realização do serviço com prestadores não autorizados pode invalidar garantias de fábrica e comprometer a confiabilidade do sistema hidráulico. “Infelizmente, ainda há quem opte por soluções improvisadas para reduzir custos. No entanto, esse tipo de economia geralmente resulta em retrabalho, paralisações e risco operacional elevado”, completa o gerente operacional da CSL.

Diagnóstico preciso requer equipamentos avançados

“O diagnóstico técnico adequado, realizado por empresas com know-how comprovado, equipe técnica qualificada e estrutura laboratorial específica, é capaz de identificar desgastes prematuros, falhas em vedações ou componentes internos que, a olho nu, passariam despercebidos”, afirma Negraes.

Em uma análise do atual cenário do setor, e diante do avanço da automação industrial e da exigência por operações mais eficientes, o gerente operacional destaca que essa manutenção especializada de cilindros hidráulicos torna-se cada vez mais estratégica para empresas que dependem da confiabilidade de seus ativos. Mais que formalidade, é uma medida preventiva que protege a produtividade e a integridade de todo o sistema, assegura ele.