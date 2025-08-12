IBRI e Fipecafi lançam curso sobre IFRS S1 e S2 para profissionais de RI

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) e a Faculdade FIPECAFI promovem o curso “IFRS S1 e S2 para profissionais de Relações com Investidores” nos dias 20 e 27 de agosto de 2025, das 19:00 às 22:00. As aulas serão on-line e ao vivo.

O curso objetiva capacitar profissionais de Relações com Investidores a compreender e aplicar os requisitos das normas IFRS S1 e S2, com foco na comunicação eficaz aos stakeholders de oportunidades e riscos sustentáveis e climáticos.

"Com a crescente demanda por transparência nas práticas de sustentabilidade e mudanças climáticas, o papel da área de Relações com Investidores ganha ainda mais relevância. Este curso foi concebido para proporcionar um fórum que objetiva apresentar os requisitos das normas de sustentabilidade S1 e S2, suas aplicações associadas ao mercado de capitais e o alinhamento do papel da área de Relações com Investidores a partir das novas exigências relacionadas ao tema”, afirma Alessandra Gadelha, vice-presidente do Conselho de Administração e coordenadora da Comissão de Educação e Inovação do IBRI.

Ao longo das aulas, serão explorados temas como: a identificação de riscos e oportunidades materiais; a integração das práticas ESG (do inglês, Environmental, Social and Governance; em português, ASG – Ambiental, Social e Governança) à estratégia corporativa; o uso de métricas e indicadores-chave; além de boas práticas de comunicação com o mercado. O curso também aborda o cronograma de adoção no Brasil e os principais desafios enfrentados pelas empresas no processo de implementação. Com uma abordagem prática e voltada ao contexto do mercado de capitais, o curso promove o alinhamento entre as exigências regulatórias e a atuação estratégica dos profissionais de Relações com Investidores.

Associados do IBRI têm 30% de desconto e devem solicitar o cupom de desconto pelo e-mail: bruno@ibri.com.br.

Para mais informações e inscrições, basta acessar: