Opção de conectividade Gogo Galileo HDX agora disponível no Cessna Citation CJ4 Gen3

Os clientes que receberem seu novo jato executivo Cessna Citation CJ4 Gen3 terão a opção de incluir a solução de conectividade Gogo Galileo HDX instalada na aeronave. Com o Gogo Galileo HDX integrado, os clientes têm uma solução adicional de conectividade global, com desempenho excepcional. Lançado em outubro de 2024, o CJ4 Gen3 deve entrar em operação em 2026.

Gogo Galileo HDX connectivity option now available on Cessna Citation CJ4 Gen3 (Photo Credit: Textron Aviation).

O Cessna Citation CJ4 Gen3 é desenvolvido e produzido pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

“Os jatos executivos Cessna Citation são reconhecidos por seu luxo e produtividade”, afirmou Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de vendas e marketing. “Seja para trabalho ou entretenimento, essa solução robusta garante que a experiência de voo dos clientes seja tão conectada quanto a vida em terra.”

Há mais de duas décadas, as aeronaves Cessna Citation contam com soluções de conectividade da Gogo. Com base na comprovada plataforma Gogo AVANCE, o Gogo Galileo HDX eleva a experiência da cabine ao oferecer uma solução global de órbita terrestre baixa (LEO) equipada com uma antena HDX montada na fuselagem. Essa solução de baixa latência proporciona conexão contínua e de alta velocidade, permitindo que os passageiros permaneçam online e produtivos durante todo o voo, independentemente de sua localização.

Lançada em outubro de 2024, essa opção de conectividade também estará disponível para clientes que receberão novas unidades dos modelos Cessna Citation Longitude, Citation Latitude ou Citation Ascend.

Sobre o Citation CJ4 Gen3

O Cessna Citation CJ4 Gen3 é a maior aeronave da linha Citation no segmento de jatos leves. Certificado para operação por um único piloto, combina velocidade superior, alcance e economia operacional quando comparado a aeronaves maiores, tornando-se a plataforma ideal para proprietários/operadores ou departamentos de aviação corporativa. O CJ4 é valorizado por clientes em todo o mundo por seu luxo e produtividade, além de sua versatilidade para atender a uma ampla gama de missões, incluindo transporte aeromédico, patrulha marítima, busca e salvamento e levantamento aéreo.

O CJ4 Gen3 incorpora a aviônica de última geração Garmin G3000 PRIME, que oferece controle intuitivo e integrado para pilotos. A aeronave proporciona maior tranquilidade para pilotos e passageiros por meio da revolucionária tecnologia Garmin Emergency Autoland e conta com Garmin Autothrottles para oferecer proteção e precisão sem esforço em todas as fases do voo.

Espera-se que o Citation CJ4 Gen3 tenha um alcance máximo de 2.165 milhas náuticas e uma carga útil máxima de 2.200 libras. Com capacidade para até 11 ocupantes e um compartimento de bagagem de 1.040 libras, a aeronave oferece desempenho superior e grande versatilidade.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

