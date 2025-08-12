Modelo de franquia atrai cada vez mais dentistas

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias faturou R$?240,6 bilhões em 2023, um aumento de 13,8% sobre 2022. O segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar liderou o crescimento, com alta de 17,5% e faturamento aproximado de R$?55,6 bilhões. Esses números explicam a expansão da oferta de franquias na área e o interesse crescente de dentistas em atuar nesse modelo.

Com desafios recorrentes na gestão, na padronização de processos e na captação de pacientes, profissionais da odontologia têm encontrado nas redes franqueadas uma alternativa viável para abrir a própria clínica com apoio técnico e operacional.

Parte desse avanço se deve à consolidação de modelos como o da Sorrix, rede de clínicas odontológicas que tem atraído dentistas em busca de autonomia com know-how e apoio estratégico.

Para o especialista em franchising Jaques Grinberg, autor do livro 84 Perguntas Sorrix, “o modelo de franquias oferece ao dentista a oportunidade de empreender com mais segurança, contando com suporte, processos validados e uma marca consolidada no mercado. Isso atrai não apenas profissionais que desejam mais autonomia, mas também aqueles que buscam ampliar sua rentabilidade sem abrir mão da qualidade clínica”.

A dentista Ana Caroline, nova franqueada Sorrix em Caratinga (MG), confirma essa percepção: “Me senti segura, acolhida e preparada para o grande dia da inauguração. Tenho certeza de que sou capaz de faturar muito com a minha clínica”. Ana passou por um período de imersão na franqueadora no processo de implantação.

Para muitos profissionais, o modelo de franquia representa a chance de acelerar resultados sem comprometer a qualidade do atendimento ou a identidade clínica. “A procura por parte de dentistas tem crescido de forma consistente. Eles chegam até nós em busca de um modelo validado, com padronização clínica, treinamentos e apoio para empreender com mais tranquilidade”, afirma Natália Assis, head de expansão da rede Sorrix.

A formalização de processos, o investimento contínuo em marketing e o suporte na gestão também são fatores que contribuem para essa escolha. De acordo com dados e análises da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e de especialistas como Jaques Grinberg, o modelo de franchising tem se consolidado como uma opção recorrente entre dentistas que desejam empreender com respaldo técnico e estrutura de negócios.