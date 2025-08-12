TMT Insights figura entre as 50% melhores empresas da lista Inc. 5000 de 2025 das empresas privadas com crescimento mais rápido dos EUA

A Inc., marca líder de mídia e referência para empreendedores e líderes empresariais que moldam nosso futuro, anunciou hoje que a TMT Insights ocupa a 2.425ª posição na lista anual Inc. 5000, o ranking mais prestigiado das empresas privadas de crescimento mais rápido nos Estados Unidos. A lista fornece um panorama baseado em dados das empresas mais bem-sucedidas no segmento mais dinâmico da economia: as empresas independentes e empreendedoras. Entre as homenageadas anteriores estão empresas como Microsoft, Meta, Chobani, Under Armour, Timberland, Oracle e Patagonia.

TMT Insights Ranks in the top 50% on the 2025 Inc. 5000 List of America’s Fastest-Growing Private Companies

“No início deste ano, tivemos a honra de ser reconhecida como uma das empresas privadas de crescimento mais rápido no sudoeste dos EUA. Agora, ser nomeada para a lista Inc. 5000 no âmbito nacional é um marco ainda maior, que destaca a crescente demanda por nossa expertise e o compromisso inabalável de nossa equipe com a qualidade e o sucesso do cliente. Queremos agradecer nossa equipe e nossos clientes por tornarem isso possível e esperamos continuar acelerando jornadas de negócios transformadoras e inovação”, disse Andy Shenkler, CEO da TMT Insights.

As homenageadas da Inc. 5000 deste ano demonstraram um crescimento excepcional enquanto navegavam pela incerteza econômica, pressão inflacionária e flutuação do mercado de trabalho. Entre as 500 principais empresas da lista, a taxa média de crescimento da receita em três anos atingiu 1.552%, e essas empresas, juntas, adicionaram mais de 48.678 empregosàeconomia dos EUA nos últimos três anos.

“Entrar na lista da Inc. 5000 é sempre uma conquista notável, mas ocupar uma posição este ano diz muito sobre a tenacidade e a clareza de visão de uma empresa”, afirmou Mike Hofman, editor-chefe da Inc. “Essas empresas prosperaram em meio ao aumento dos custos, mudanças nas dinâmicas globais e evoluções constantes. Elas não apenas resistiramàtempestade, mas cresceram durante ela, e suas histórias são um lembrete poderoso de que o espírito empreendedor é o motor da economia dos EUA.”

Sobre a Inc.

A Inc. é a marca de mídia líder e o manual para empreendedores e líderes empresariais que moldam nosso futuro. Por meio do seu jornalismo, a Inc. tem como objetivo informar, educar e elevar o perfil da sua comunidade: as pessoas que assumem riscos, inovadoras e empreendedoras ambiciosas que estão criando o futuro dos negócios. A Inc. é publicada pela Mansueto Ventures LLC, juntamente com outra publicação empresarial líder, a Fast Company. Para mais informações, acesse www.inc.com.

Sobre a TMT Insights

A TMT Insights é uma empresa de serviços profissionais e desenvolvimento de software especializada no setor de mídia e entretenimento. Fundada em 2020, a TMT oferece serviços completos com profundo conhecimento na área, fornecendo recursos líderes na cadeia de suprimentos de mídia digital, transformação de processos de negócios e integração de sistemas, incluindo otimização de tecnologia em nuvem, para marcas globais. Além disso, a TMT oferece duas poderosas plataformas de software complementares, Focus e Polaris, projetadas para melhorar todo o ciclo de vida da mídia, desde o planejamento de vendas e demanda até a criação, gerenciamento e distribuição de conteúdo. A TMT abraça o poder da colaboração, trabalhando com parceiros para combinar orientação com ação para acelerar transformações, ajudando as empresas a conectar vendas, operações, tecnologia e finanças. A abordagem da TMT para modernizar as cadeias de suprimentos digitais garante transparência, consistência e colaboração em ecossistemas cada vez mais complexos. www.tmtinsights.com

