PL Developments cria cadeia de fornecimento mais inteligente e saudável com Kinaxis

Kinaxis®(TSX:KXS), líder mundial em orquestração de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, anunciou hoje que a PL Developments (PLD), fabricante e distribuidora líder em produtos farmacêuticos e de saúde de venda livre, selecionou a plataforma Kinaxis Maestro™ para satisfazer a crescente demanda de consumidores e grandes parceiros varejistas dos EUA. Ao substituir ferramentas manuais e planilhas por orquestração e planejamento preditivo com tecnologia de IA, a PLD irá acelerar a entrega de produtos essenciais para saúde com maior agilidade, precisão e eficiência.

Especializada em soluções completas, do desenvolvimento de produtosàdistribuição, a PLD fornece produtos de saúde e bem-estar a alguns dos maiores varejistas dos EUA, incluindo Walmart, Walgreens, CVS, Costco, Sam's Club e Target, em categorias como analgésicos, tosse/resfriado, alergias e digestivos. Devidoàexpansão do mercado eàrápida demanda crescente dos consumidores por produtos de saúde acessíveis e de baixo custo, a PLD precisava entregar a seus parceiros varejistas com maior rapidez, precisão e capacidade de resposta. Com ferramentas de planejamento manuais e tomadas de decisão isoladas, a PLD enfrentava o desafio da visibilidade limitada em suas operações, o que levava a atrasos nas confirmações de pedidos e altos níveis de estoque.

Para manter sua posição como líder confiável do setor, a PLD precisava de uma plataforma de cadeia de fornecimento de última geração para satisfazer as crescentes expectativas dos clientes, enquanto mantinha a promessa de qualidade em todas as etapas. Após rigorosa avaliação, a Maestro se destacou por sua incomparável capacidade de unificar dados e fornecer informações em tempo real, permitindo o planejamento preditivo para antecipar a demanda. A Maestro permite que a PLD otimize o estoque, responda às mudanças do mercado com mais rapidez e dimensione a execução em todas as funções da empresa com menos recursos e maior visibilidade da cadeia de fornecimento.

"Os consumidores esperam acesso rápido a produtos confiáveis de saúde e bem-estar, e nossos parceiros de varejo precisam do estoque para atenderàdemanda em constante mudança", disseThomas Crowe, Diretor de Cadeias de Fornecimento da PL Developments. "Com a Maestro, podemos antecipar esta demanda, simular cenários, planejar mudanças de mercado e tomar decisões confiantes com base em dados em minutos. É um ponto de inflexão que capacita nossa equipe a oferecer inovação e produtos com os quais os consumidores confiam todos os dias, sendo a Kinaxis agora uma parte fundamental desta inovação."

"A PLD é um excelente exemplo de um fabricante com visão de futuro que incorpora a velocidade e a inteligência que exigem as cadeias de fornecimento de saúde atuais", disse Mark Morgan, Presidente de Operações Comerciais Globais da Kinaxis. "Com a Maestro, eles não estão apenas substituindo planilhas, mas também facilitando a visibilidade em tempo real, execução rápida e tomada de decisões escalável. Estamos orgulhosos de apoiar a PLD na entrega dos produtos de saúde confiáveis com os quais os consumidores contam, com mais rapidez e eficiência do que nunca."

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gestão da cadeia de fornecimento, acesse Kinaxis.com.

