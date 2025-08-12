Águias disponibiliza 200 bolsas de inglês para jovens

A Wizard by Pearson apresenta o “Águias”, que vai oferecer 200 vagas de curso de inglês para jovens de 16 a 22 anos, em vulnerabilidade social em 12 estados do Brasil (SP, RJ, MG, SC, RS, PR, PE, BA, GO, DF, MS e PA). O objetivo é empoderá-los por meio da proficiência em língua inglesa, mentorias, cursos de soft skills e conexões diretas com processos seletivos, promovendo inclusão social e acesso à educação. A duração do projeto é de dois anos e sua oferta acontece em parceria com o Instituto PROA, que promove a inserção de jovens de baixa renda no mercado de trabalho e que será o responsável pelo curso de soft skills.

No Brasil, a alta taxa de desemprego entre os jovens é um desafio. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), gira em torno de 12,9% entre 18 e 24 anos e 24,7% entre 15 e 18 anos. De acordo com Lívia Blanco, Gerente de Marketing da Wizard, o inglês é um diferencial importante para o mercado de trabalho e, para superar esse desafio, os 200 jovens contemplados passarão por um processo seletivo em três fases, avaliando critérios de elegibilidade e perfil comportamental.

As inscrições acontecem de 6 a 31 de agosto; a divulgação final dos resultados está marcada para dezembro e o projeto terá início entre janeiro e fevereiro de 2026. Como pré-requisito para participar, é necessário ter entre 16 e 22 anos, comprovar que é estudante de escola pública ou se formou em uma, ter disponibilidade para participar do programa ao longo da semana, e residir em um dos 12 estados brasileiros: SP, RJ, MG, GO, DF, MS, SC, RS, PR, BA, PE e PA. Além do curso de inglês — on-line ou presencial —, eles passarão por mentorias individualizadas — marcadas para o segundo trimestre de 2026 —, com profissionais selecionados e preparação para o mercado de trabalho.

“O Águias prepara os profissionais para novas habilidades, reconhecendo a importância do idioma inglês nesse cenário, a exemplo das novas demandas do mercado de trabalho”, afirma Lívia Blanco, Gerente de Marketing da Wizard.

“Nossa força motriz é fazer com que os jovens estejam totalmente preparados para o mercado de trabalho, e o domínio de uma língua estrangeira, especialmente o inglês, é muito importante nesse processo. Acreditamos que a parceria com a Wizard seja uma oportunidade de transformação completa e mais um passo no processo de inclusão desses jovens no mundo laboral", complementa Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.



Os interessados devem se inscrever no site: www.projetoaguias.wizard.com.br até o dia 31 de agosto.