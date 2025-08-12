Comentário da Best: AM Best Responde a Perguntas Frequentes Sobre suas Classificações em Escala Nacional

Com o lançamento do procedimento de critérios revisado, “Classificações de Escala Nacional da Best” (NSR), que introduz a cobertura NSR em três países adicionais, um comentário atualizado da AM Best responde a perguntas frequentes sobre as NSRs e como elas se comparam às Classificações de Crédito globais da Best.

A NSR é uma medida relativa da solidez financeira de seguradoras e resseguradoras estabelecidas em um mesmo país, proporcionando maior capacidade de diferenciação entre os participantes do mercado de seguros em seus respectivos mercados locais. Com a recente inclusão da Argélia, Brasil e Tailândia, as NSRs passaram a estar disponíveis em um total de nove países.

Algumas das questões que o comentário também aborda incluem:

Quando uma NSR pode ser atribuído;

Como as NSRs são mapeadas a partir das Classificações de Crédito de Emissor da Best; e

Se o risco-país pode influenciar uma NSR.

Para acessar a cópia completa deste comentário, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=356413.

O procedimento de critérios atualizado e o documento de mapeamento de escalas relacionado está disponível em https://web.ambest.com/ratings-services/regions/americas/centro-regional-para-a-america-latina/metodologia-de-classificacao-de-credito-da-am-best.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

Direitos Autorais © 2025 pela A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou os seus afiliados.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250806718479/pt/

Ann Modica

Diretora, Critérios de Classificação

de Crédito, Pesquisa e Análise

+1 908 882 2127

ann.modica@ambest.com

Christopher Sharkey

Diretor Associado de Relações Públicas

+1 908 882 2310

christopher.sharkey@ambest.com

Al Slavin

Especialista Sênior de Relações Públicas

+1 908 882 2318

al.slavin@ambest.com