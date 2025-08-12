Kinly se funde com a Yorktel para acelerar o crescimento global e ampliar os portfólios de serviços gerenciados e integração de sistemas

A Yorktel, empresa global com sede em Nova Jersey especializada em integração de sistemas de áudio e vídeo (AV) e serviços gerenciados, anunciou um acordo para se uniràKinly, integradora global de soluções AV e comunicação unificada e colaboração (UCC) sediada em Amsterdã. Juntas, as empresas formarão um novo líder mundial em experiência de trabalho e colaboração, com presença e alcance sem igual. Com essa fusão estratégica, as empresas vão acelerar o crescimento global e expandir as capacidades de integração de sistemas de última geração, fortalecidas por uma equipe mais ampla e por um portfólio robusto de serviços gerenciados e soluções tecnológicas.

A incorporação das operações, da equipe e da base de clientes da Kinly aumentará a capacidade da Yorktel de atender às necessidades em constante evolução de clientes corporativos e do setor público, oferecendo uma experiência de alto nível em todo o mundo. Com culturas complementares e um compromisso comum com a excelência em serviços, a integração planejada reforça a posição da Yorktel como parceira de confiança na transformação do ambiente de trabalho digital, enquanto leva mais recursos e capacidade aos clientes da Kinly globalmente.

“Esta aquisição é um passo intencional rumo a um crescimento com propósito e um exemplo do que ainda está por vir,àmedida que seguimos nossa estratégia e entregamos soluções avançadas aos nossos clientes globais”, disse Ken Scaturro, CEO da Yorktel. “Queremos liderar a próxima onda de transformação inteligente — simplificando operações, reduzindo a complexidade e capacitando organizações a trabalharem de forma mais eficiente, sempre com foco na melhoria da experiência do cliente.”

“A fusão com a Yorktel é um passo empolgante para nossa equipe e nossos clientes”, afirmou Tom Martin, CEO da Kinly. “Nossas organizações estão alinhadas em valores, estratégia e no foco incansável em entregar resultados excepcionais aos clientes. Juntas, impulsionaremos a inovação, ofereceremos grandes oportunidades para nossos colaboradores e parceiros e criaremos ainda mais valor em um mercado de colaboração que evolui rapidamente.”

A empresa resultante da fusão atenderá mais de 2.500 clientes em 27 localidades globais, com mais de 1.600 colaboradores, incluindo mais de 900 certificações especializadas no setor. Essa nova dimensão amplia a capacidade de fornecer serviços gerenciados verdadeiramente globais — do suporte presencial e monitoramento proativoàgestão remota, voz em nuvem e serviços completos para o ciclo de vida de soluções AV — com maior consistência, capacidade e agilidade. Os clientes se beneficiarão de uma cobertura geográfica mais ampla, operações de serviço unificadas e um portfólio aprimorado de soluções AV, UCC e Comunicações Unificadas como Serviço (UCaaS), sustentado por práticas de segurança com certificação ISO.

“Temos orgulho de apoiar a fusão entre a Yorktel e a Kinly, que permitirá às duas empresas oferecer ainda mais valor e relevância para seus clientes por meio de suas ofertas combinadas no dinâmico setor de AV”, afirmou Carlo Padovano, sócio da OEP. “A forte presença da Yorktel na América do Norte e no cenário global se complementa perfeitamente com a base sólida da Kinly na Europa. Somando-se às capacidades conjuntas na região Ásia-Pacífico, o resultado é uma entrega global incomparável”, completou Otavio Birman, principal executivo da OEP.

A transação está sujeita às aprovações regulatórias e outras autorizações usuais.

Sobre a Yorktel

Com mais de 40 anos de experiência no atendimento a empresas do Fortune Global 1000 e aos principais órgãos governamentais, a Yorktel é uma integradora global de sistemas e provedora de serviços gerenciados de confiança. Como pioneira na oferta de serviços gerenciados para o setor de comunicações por vídeo, fornecemos soluções de tecnologia de colaboração orientadas por IA, integração global de última geração e serviços gerenciados holísticos para transformar ambientes de trabalho digitais, otimizar parques tecnológicos, maximizar a produtividade e reduzir custos. para mais informações, acesse www.yorktel.com.

Sobre a Kinly

A Kinly é uma integradora líder de sistemas AV e UCC, sendo a maior da Europa. Com mais de 25 anos de experiência e presença internacional, conta com 19 escritórios distribuídos pelas regiões da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), Estados Unidos e Ásia-Pacífico (APAC).

Especialista em integração avançada de AV e UCC, comunicações corporativas, gestão de espaços de trabalho, eventos e serviços gerenciados, a Kinly atua desde projetos de pequeno porte até grandes transformações digitais globais. Trabalhando em parceria com algumas das maiores organizações do mundo, entrega soluções únicas e incomparáveis, sustentadas por inovação, segurança e qualidade, sempre com o compromisso de desenvolver projetos de forma responsável. www.kinly.com

Sobre a One Equity Partners

One Equity Partners (“OEP”) é uma empresa de private equity voltada para o mercado intermediário, com foco nos setores industrial, de saúde e de tecnologia na América do Norte e na Europa. A firma busca formar empresas líderes de mercado por meio da identificação e execução de combinações de negócios transformadoras. A OEP é uma parceira de confiança, com um processo de investimento diferenciado, uma equipe ampla e experiente, e um histórico consolidado de geração de valor de longo prazo para seus parceiros. Desde 2001, a empresa concluiu mais de 400 transações em todo o mundo. Fundada em 2001, a OEP se tornou independente (spin-off) da JP Morgan em 2015. A firma possui escritórios em Nova York, Chicago, Frankfurt e Amsterdã. Para mais informações, acesse www.oneequity.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250811943544/pt/

Mídia

Thomas Zadvydas

646-502-3538

tzadvydas@stantonprm.com