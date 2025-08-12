Sistema otimiza precificação diante da reforma tributária

Segundo dados do Impostômetro, os tributos já correspondem, em média, a mais de 30% do valor pago pelo consumidor em muitos itens essenciais. Essa elevada carga fiscal evidencia a complexidade enfrentada pelas empresas brasileiras de todos os ramos da economia, que vêm se preparando para as mudanças trazidas pela reforma tributária.

A Emenda Constitucional nº 132/2023 autorizou a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), instituídos pela Lei Complementar nº 214/2024, com o objetivo de simplificar e tornar mais transparente o sistema de arrecadação nacional. Nesse contexto, a consultora empresarial e tributária Natiene Bello, CEO da EVOUTAX, destaca que as empresas precisam reavaliar com precisão suas estruturas de custos e receitas. A preparação, de acordo com a especialista, é urgente, uma vez que os impactos operacionais do novo modelo já começaram e exigem respostas rápidas ainda em 2025.

Reforma tributária redesenha o desafio da precificação

A reforma tributária impõe um novo paradigma para todas as empresas e a consultora sinaliza que o grande desafio não está apenas em cumprir as novas exigências legais, mas também em adaptar a precificação e preservar as margens financeiras em meio às normas em transição.

“Os impostos representam uma fatia grande do preço final. Por isso, alterações nas alíquotas e base de cálculo são críticas para a margem", comenta a CEO. Ela destaca que a busca por solidez financeira e equilíbrio operacional nesse novo ambiente fiscal tem ampliado a demanda por ferramentas capazes de simular cenários com segurança e eficiência. “Decisões de preço tomadas hoje, sem considerar futuras alíquotas e regimes, podem comprometer seriamente a competitividade do negócio”.

Novo sistema auxilia na adaptação de preços e ganhos de margem

Para responder a essa demanda, a EVOUTAX desenvolveu uma ferramenta de formação de preços que integra dados financeiros, operacionais e tributários. A solução foi projetada para atender empresas de todos os setores impactados pela nova sistemática, incluindo comércio, indústria e serviços.

“O mercado carecia de uma solução que fosse além do diagnóstico e pudesse auxiliar na volatilidade das margens diante das novas regras fiscais", explica Natiene Bello.

O processo envolve um levantamento de custos fixos, variáveis e indiretos, além de uma avaliação da carga tributária vigente, conduzida em parceria com a equipe da empresa. Os dados são consolidados na ferramenta, que permite simular diferentes cenários e estratégias de precificação por produto ou serviço. Dessa forma, as empresas conseguem visualizar margens sob múltiplas condições tributárias e de mercado, gerando informações para subsidiar o planejamento estratégico e a definição de ajustes em alinhamento com o novo modelo fiscal.

Na análise da consultora, o impacto das alterações dependerá de fatores como porte, segmento, regime e estratégias adotadas. Para ela, neste período de transformação fiscal no país, empresas com planejamento apurado e controle sobre a operação poderão reagir com agilidade e conquistar vantagens competitivas. “Precificar com base em dados e projeções é o que irá garantir a rentabilidade e a sustentabilidade do negócio na reforma tributária”, conclui a CEO.