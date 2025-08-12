Logística Reversa é tema de novo curso da EvolutaPro

Gerenciar e operacionalizar o retorno de bens e materiais é a essência da ‘Logística Reversa’. Ela consiste no processo de recolher embalagens, materiais usados ou descartados pelos consumidores e devolvê-los ao ciclo produtivo ou dar-lhes uma destinação apropriada. Para se aprofundar no conteúdo, a EvolutaPro oferece aos profissionais do setor o treinamento ‘Logística Reversa’, que será realizado no dia 27 de agosto, das 9h às 12h.

O objetivo deste curso é apresentar a amplitude da cadeia de abastecimento e conceitos de sustentabilidade voltados à eficiência da logística reversa, por meio de uma abordagem colaborativa entre os elos logísticos, estabelecendo processos, técnicas, pontos de controle, com foco na minimização deste tipo de operação, assim como custos, riscos e impactos ambientais.

A logística reversa envolve uma cadeia de especialistas de diferentes áreas que atuam em conjunto para garantir que os resíduos ou produtos descartados retornem ao ciclo produtivo de forma eficiente e sustentável.

O público de interesse, portanto, são gestores de supply chain, logística, analistas de logística e especialistas em planejamento, suprimentos, PPCP, qualidade, finanças, pesquisa e desenvolvimento. Além disso, podem participar especialistas de outros setores interessados em conhecer e atualizar-se no assunto.

Os participantes ficarão atualizados sobre a importância e conhecimento da inclusão, estruturação e gestão da logística reversa na cadeia de abastecimento e os seus respectivos impactos.

O que será aprendido:

Introdução à Supply Chain e Logística;

Mapeamento da malha logística atual e os respectivos canais de distribuição (fornecedores, fábricas, canais de distribuição, centros de serviços logísticos e clientes);

Mapeamento da cadeia de valor, do processo e fluxo reverso;

O ciclo de vida do produto, dos pedidos e serviços;

Abordagem sobre a logística verde e fatores de sustentabilidade;

A importância da aplicação da filosofia LEAN na eficiência da logística reversa;

Fatores críticos na gestão da cadeia de abastecimento que impactam na logística reversa;

Os 3Rs da ecoeficiência;

Rastreabilidade e tecnologia da informação favorecendo a visibilidade e gestão da logística reversa;

A sinergia e integração dos projetos e relacionamentos colaborativos à logística reversa;

Sistematizando informações de desempenho e a aplicação de ferramentas para visibilidade do desempenho dos fluxos secundários e reversos;

Gestão de mudanças e visão holística das tendências nas operações de fluxos reversos.



?Serviço



Curso ‘Logística Reversa’

Organizador: EvolutaPro

Contato:



11 91705-3016

www.evolutapro.com.br

contato@evolutapro.com.br

Local: Rua Loefgreen, 1304, 7º andar – Sala 72 – Vila Clementino – SP