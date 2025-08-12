Impactos contra pessoas se tornam a principal causa de acidentes de trabalho

Os impactos contra pessoas e objetos se tornaram a principal causa de acidentes de trabalho no Brasil nos últimos dois anos. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho (Smartlab), uma iniciativa conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil.

Com 261 mil registros, os acidentes provocados por impactos contra pessoas e objetos passaram a representar 15,5% do total entre 2022 e 2024, ultrapassando os casos envolvendo máquinas e equipamentos, que contabilizaram 160.874 casos (9,53%) no mesmo período.

Os números atuais do Smartlab mostram uma mudança na tendência histórica observada entre 2012 e 2021, quando os acidentes com máquinas e equipamentos lideravam o ranking de causas notificadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo as comunicações de acidentes de trabalho (CAT), enviadas ao INSS, os impactos contra pessoas e objetos englobam situações de contato físico entre uma pessoa e um objeto, seja este móvel ou fixo.

Também aparecem com destaque no levantamento mais recente os acidentes com veículos de transporte, que somaram mais de 144 mil ocorrências (8,55% do total). “Isso significa que as principais causas de acidentes de trabalho no Brasil estão presentes em operações logísticas, o que demanda medidas preventivas urgentes no setor”, alerta Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, empresa especializada em gestão de riscos e perdas na cadeia de suprimentos.

Ele destaca que os riscos de acidente são ainda mais elevados em operações em que máquinas e pedestres transitam pelo mesmo ambiente, como em armazéns, pátios e centros de distribuição.

Uma das tecnologias utilizadas para prevenir acidentes nessas situações é o sistema HIT-NOT. Desenvolvido por um ex-engenheiro da NASA, com tecnologia de campo magnético, o dispositivo cria uma zona de alerta invisível ao redor de máquinas e veículos como empilhadeiras. Sempre que um trabalhador entra nessa zona de risco — com um raio de até 30 metros —, o sistema emite alertas sonoros, visuais e de vibração, tanto para o operador da máquina quanto para o pedestre. Isso permite a prevenção de colisões em tempo real, mesmo em locais com pouca visibilidade, grande ruído ou movimentação intensa.

“A prevenção de acidentes não é apenas uma questão de segurança, mas também de economia e produtividade”, afirma Afonso Moreira. “Tecnologias como o HIT-NOT reduzem drasticamente os custos com afastamentos e indenizações, além de permitirem que as máquinas operem com mais liberdade, sem comprometer a integridade dos trabalhadores”, completa.

Segundo ele, a mudança no perfil dos acidentes de trabalho exige atenção redobrada de empresas e gestores. “Soluções inovadoras apontam o caminho para ambientes mais seguros e eficientes”, conclui.

Mais informações: https://www.ahmsolution.com.br/?



