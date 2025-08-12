HBS expande modelo com rede de sócios regionais

Nos últimos anos, o setor B2B vem registrando crescimento no Brasil, impulsionado por fatores como a digitalização das pequenas e médias empresas (PMEs) e a maior demanda por soluções integradas de gestão. Um estudo recente do Sebrae aponta que 72% das PMEs brasileiras investiram em tecnologia para digitalização de processos em 2024, com foco em gestão e relacionamento com o cliente.

Nesse contexto, modelos de negócio que atuam como hubs de soluções integradas vêm ganhando espaço. Segundo levantamento interno, empresas B2B no Brasil têm buscado centralizar seus serviços de backoffice em parceiros especializados, com destaque para setores como contabilidade, jurídico, marketing e tecnologia.

A HBS, com sede em São Paulo, é uma das empresas que vêm acompanhando esse movimento. Sua operação é estruturada em sete frentes — contabilidade, jurídico, comercial, financeiro, marketing, tecnologia e processos organizacionais — que funcionam de forma integrada para atender empresas em diferentes regiões do país.

Com o objetivo de ampliar sua presença nacional, a companhia passou a adotar o modelo de expansão com sócios regionais. Internamente denominado “Além da Franquia”, o modelo propõe a conexão entre empreendedores locais e a estrutura central da empresa, oferecendo suporte técnico, inteligência de mercado, atendimento compartilhado e um portfólio mensal de potenciais clientes.

De acordo com dados internos da HBS, cada unidade regional recebe, em média, 2 mil indicações por mês — volume que permite ao sócio iniciar sua operação com uma base consolidada de contatos e uma metodologia previamente testada. A sede, com mais de mil metros quadrados, abriga a central de operações comerciais, suporte e inteligência de dados, permitindo a padronização de processos e escalabilidade da atuação regional.

Além disso, a HBS já passou por uma rodada de investimentos em 2023 e prevê a abertura de novas unidades até o final de 2025, acompanhando a tendência de regionalização de serviços especializados. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o modelo de franquias B2B apresentou crescimento de 12,1% em faturamento no último ano, reforçando o potencial de expansão desse tipo de estrutura.

A empresa segue concentrando esforços na ampliação de sua presença nacional e na oferta de soluções que acompanhem as transformações tecnológicas e as demandas de eficiência operacional do mercado corporativo.