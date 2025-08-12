Crédito do Trabalhador injeta R$ 15,9 bi na economia

O empréstimo para assalariado segue ganhando relevância no mercado de crédito em 2025. Somente no primeiro semestre, a modalidade atrelada ao empréstimo Crédito do Trabalhador atingiu R$ 15,9 bilhões em valores liberados, beneficiando 2,6 milhões de trabalhadores formais no país, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. O desconto direto em folha de pagamento ou conta vinculada garante previsibilidade de parcelas e reduz o risco de inadimplência, o que possibilita taxas mais competitivas.

O avanço da modalidade é influenciado pelo cenário de juros elevados. De acordo com o Banco Central, a taxa média de juros para famílias e empresas alcançou 43,7% ao ano em fevereiro de 2025, alta de 1,5 ponto percentual sobre o mês anterior. Nesse contexto, linhas consignadas ganham força por apresentarem custos menores em comparação com empréstimos pessoais tradicionais.

Além das condições diferenciadas, a digitalização do processo vem ampliando o acesso. Ferramentas como o simulador de empréstimo permitem que o consumidor compare propostas de diferentes instituições em tempo real, avalie prazos e taxas antes de fechar contrato e escolha a opção mais adequada ao seu orçamento. Segundo dados do Governo Federal, o aplicativo Carteira de Trabalho Digital registrou mais de 15 milhões de simulações de crédito até março de 2025.

Para Guilherme Nasser, CEO da Juros Baixos, “o crédito consignado para trabalhadores formais é estratégico em um cenário de juros altos, pois combina segurança para a instituição financeira e custo reduzido para o tomador”.

O perfil dos contratantes é diversificado, mas há destaque para faixas salariais mais baixas: mais de 60% dos contratos foram firmados por trabalhadores que recebem até quatro salários mínimos, segundo o Governo Federal. Isso reforça a importância da modalidade como alternativa para atender a quem enfrenta dificuldades de aprovação em linhas convencionais.

Ainda assim, o empréstimo pessoal continua sendo uma opção para quem busca flexibilidade de uso dos recursos. Apesar de exigir análise de crédito mais rigorosa, permite financiar desde despesas emergenciais até investimentos pessoais, desde que contratado com planejamento.

