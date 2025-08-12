Bayer LATAM reduz custos com automação em 1 milhão de EUR

No final de 2023, a Bayer LATAM iniciou uma reformulação completa de sua estratégia de automação. A mudança foi motivada por uma restrição orçamentária que inviabilizou a renovação do programa anterior, que demandava cerca de €450 mil por ano.

Além do custo, o modelo anterior apresentava limitações como baixa autonomia das equipes e um tempo médio de oito meses para entrega de projetos, o que resultava em um backlog crescente.

A alternativa adotada foi a implementação de um novo modelo de automação com governança centralizada e foco em desenvolvimento interno. A estratégia teve como base a plataforma da BotCity, com automações construídas em Python, e incluiu a criação do Innovation Club LATAM, programa voltado à capacitação de colaboradores como Citizen Developers.

O impacto foi imediato. Em menos de 12 meses, a Bayer LATAM entregou 180 projetos de automação, um crescimento de 3000% em relação ao ano anterior, e reduziu o tempo médio de entrega de oito meses para quatro semanas, representando um ganho de 87,5% em agilidade operacional.

“A parceria com a BotCity foi fundamental para reestruturarmos nossa estratégia de automação. Conseguimos transformar desafios orçamentários em oportunidades de inovação, empoderando nossas equipes e garantindo resultados mensuráveis rapidamente. Hoje temos uma estrutura com capacidade real para expandir automações inteligentes em larga escala, com uma governança sólida e resultados sustentáveis para o futuro da Bayer”, afirmou Alexandre Marin, líder de Automação da Bayer LATAM.

A nova abordagem também resultou em economia direta de €720 mil, ao eliminar contratos com fornecedores externos, e na otimização de processos internos, que economizaram mais de 60 mil horas de trabalho, superando em mais de 850% a meta original de 7 mil horas.

Mais de 220 colaboradores foram capacitados no programa, e 94% das automações passaram a ser desenvolvidas internamente.

Alguns exemplos ilustram a aplicação prática das automações:

Consulta de fretes (Colômbia): o tempo de execução foi reduzido de sete horas para 25 minutos, liberando 168 horas anuais;





Com os resultados consolidados, a Bayer LATAM já projeta a próxima fase da iniciativa. A intenção é expandir o programa, aprofundando o uso de inteligência artificial nas automações, engajando novas áreas da empresa e aperfeiçoando continuamente os mecanismos de governança e segurança operacional.

A reestruturação liderada pela Bayer LATAM, com apoio estratégico da BotCity, demonstra a combinação entre tecnologia, capacitação interna e governança para reverter limitações orçamentárias em ganhos estruturais. O modelo está em fase de ampliação, sendo analisado por outras unidades da companhia em nível global.

