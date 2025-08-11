ALT5 Sigma Corporation anuncia oferta direta registrada de US$ 1,5 bilhão e colocação privada simultânea para dar início à estratégia de tesouraria $WLFI da World Liberty Financial

A ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ: ALTS) (FRA: 5AR1) (a “Empresa” ou “ALT5”) anunciou hoje que chegou a acordos finais para a emissão e venda de até 100.000.000 de suas ações ordinárias (ou ações equivalentes em seu lugar), através de uma oferta direta registrada (a "Oferta Direta Registrada"), ao preço de compra de US$ 7,50 por ação. Em uma colocação privada simultânea (denominada “Oferta de Colocação Privada” e, juntamente com a Oferta Direta Registrada, as “Ofertas”), a empresa firmou um contrato para aquisição de valores mobiliários para a compra e venda de 100.000.000 de suas ações ordinárias (ou ações ordinárias equivalentes), ao mesmo preço de compra de US$ 7,50 por ação da oferta direta registrada. A expectativa é que o lucro líquido das ofertas alcance cerca de US$ 1,5 bilhão, antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta. A contrapartida paga pelos títulos na Oferta de Colocação Privada foi realizada na forma de tokens $WLFI da World Liberty Financial, Inc. (“WLFI”). Os preços das ofertas foram definidos no mercado conforme as regras da Nasdaq.

A World Liberty Financial, Inc. desempenha a função de principal investidora na Oferta de Colocação Privada simultânea. As ofertas contaram com a participação de um grupo restrito dos maiores investidores institucionais em nível global, além de relevantes empresas de capital de risco no campo das criptomoedas.

A previsão é que as ofertas sejam encerradas aproximadamente em 12 de agosto, desde que sejam cumpridas as condições habituais de fechamento. A empresa planeja utilizar os recursos líquidos provenientes das ofertas para financiar a aquisição de tokens $WLFI, estabelecer as operações de tesouraria de criptomoedas da empresa, além de solucionar disputas e quitar dívidas já existentes, financiar as operações comerciais da empresa em andamento e para capital de giro e finalidades corporativas em geral.

A A.G.P./Alliance Global Partners desempenha o papel de único agente de colocação em conexão com as ofertas.

Os títulos oferecidos na Oferta Direta Registrada (mas excluindo-se os títulos ofertados na Oferta de Colocação Privada) estão sendo comercializados pela ALT5 em conformidade com uma declaração de registro de "prateleira" constante no Formulário S-3 (Nº de Registro 333-289176), que abrange um prospecto base, previamente protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") em 1º de agosto de 2025 e considerado efetivo pela SEC em 8 de agosto de 2025. A oferta dos valores mobiliários a serem emitidos na Oferta Direta Registrada ocorre apenas por meio de um suplemento de prospecto que integra a declaração de registro. Um suplemento do prospecto final, juntamente com um prospecto base que o acompanha, relativosàOferta Direta Registrada, serão submetidosàSEC e estarão disponíveis no site da SEC, localizado em http://www.sec.gov.

A oferta e a venda de títulos na Oferta de Colocação Privada mencionada acima estão sendo realizadas em transações que não envolvem uma oferta pública, e não foram registradas de acordo com a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"). Além disso, não foram registradas conforme a Lei de Valores Mobiliários ou leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Assim sendo, os títulos da Oferta de Colocação Privada não podem ser oferecidos novamente ou revendidos nos Estados Unidos, exceto em conformidade com uma declaração de registro válida ou uma isenção aplicável das exigências de registro da Lei de Valores Mobiliários, bem como das legislações de valores mobiliários estaduais aplicáveis.

Este comunicado de imprensa não representa uma oferta de venda ou um pedido de compra desses títulos, nem haverá qualquer comercialização desses títulos em qualquer estado ou outra jurisdição onde tal oferta, pedido ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação segundo as leis de valores mobiliários em qual estado ou outra jurisdição.

Consultores

Sullivan & Worcester LLP atua como consultora jurídica da A.G.P./Alliance Global Partners.

A HSF Kramer LLP atua como consultora especial da A.G.P./Alliance Global Partners.

Clark Hill PLC e Lucosky Brookman LLP atuam como consultores jurídicos da ALT5 Sigma Corporation.

Sobre a ALT5 Sigma

A ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ:ALTS) (FRA:5AR1) é uma fintech que disponibiliza tecnologias de última geração baseadas em blockchain para a tokenização, negociação, compensação, liquidação, pagamento e armazenamento seguro de ativos digitais. Desde junho de 2025, a empresa é membro dos índices Russell Microcap Growth®, Russell 3000E® e Russell 3000E Growth®, em decorrência da reconstituição dos índices Russell de 2025. A empresa já havia sido incluída anteriormente no Índice Russell Microcap® desde junho de 2024.

Fundada em 2018, a ALT5 Sigma, Inc. (uma subsidiária integral da ALT5 Sigma Corporation) oferece soluções de tecnologia de última geração baseadas em blockchain, visando viabilizar a transição para um novo paradigma financeiro global. A ALT5 Sigma, Inc., por meio de suas subsidiárias, disponibiliza duas plataformas fundamentais para seus clientes: “ALT5 Pay” e “ALT5 Prime”. A ALT5 Sigma efetuou o processamento de mais de US$ 5 bilhões em transações de criptomoedas desde o seu início.

O ALT5 Pay é um gateway de pagamento em criptomoeda premiado que possibilita a comerciantes globais registrados e aprovados aceitar e realizar pagamentos em criptomoedas, além de integrar a plataforma de pagamento ALT5 Pay em seus aplicativos ou operações por meio do plug-in para WooCommerce e/ou widgets de checkout e APIs do ALT5 Pay. Os comerciantes têm a opção de converter para moedas fiduciárias de forma automática ou optar por receber o pagamento em ativos digitais.

A ALT5 Prime é uma plataforma digital de negociação de balcão que possibilita a clientes cadastrados e aprovados adquirir e vender ativos digitais. Os clientes têm a opção de adquirir ativos digitais utilizando moeda fiduciária, assim como também podem vender ativos digitais e receber moeda fiduciária. O ALT5 Prime pode ser acessado por um aplicativo para dispositivos móveis com interface baseada em navegador, conhecido como "ALT5 Pro", que pode ser obtido na Apple App Store ou no Google Play, por meio do API FIX do ALT5 Prime, ou pelo gateway NYFIX da Broadridge Financial Solutions para clientes aprovados.

A empresa trabalha na possível dissociação de seus negócios de biotecnologia, que passarão a se chamar “Alyea Therapeutics Corporation”. Por meio de suas iniciativas em biotecnologia, a empresa tem como objetivo disponibilizar no mercado fármacos sem efeitos colaterais viciantes para tratar condições que provocam dor crônica ou intensa. O produto patenteado da empresa, uma nova formulação de naltrexona em baixa dosagem (JAN123), está sendo inicialmente desenvolvido para o tratamento da Síndrome da Dor Regional Complexa (SDRC), uma condição que provoca dor crônica e severa que normalmente afeta os membros superiores ou inferiores. A FDA outorgou a designação de medicamento órfão JAN123 para o tratamento da Síndrome da Dor Regional Complexa (SDRC).

Após o fechamento da oferta, espera-se que a empresa adote uma Estratégia de Tesouraria $WLFI.

Sobre a World Liberty Financial

A World Liberty Financial (WLFI) é um protocolo pioneiro e plataforma de governança de finanças descentralizadas (DeFi), dedicado a capacitar pessoas mediante soluções financeiras transparentes, acessíveis e seguras. Inspirado pela visão do Presidente Donald J. Trump, o WLFI busca democratizar o acesso a DeFi ao criar ferramentas fáceis de usar que trazem os benefícios das finanças descentralizadas a um público mais amplo. O WLFI planeja estar na vanguarda de DeFi, oferecendo uma plataforma intuitiva e robusta que capacita os usuários a participar ativamente do futuro financeiro.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Isso inclui, mas não se limita a, declarações relacionadas ao momento e encerramento esperados das ofertas, o recebimento dos recursos das ofertas, o uso esperado dos recursos das ofertas, a expectativa da empresa de prosseguir com sua Estratégia de Tesouraria $WLFI, a lucratividade e o desenvolvimento futuro das plataformas e negócios da ALT5 que podem incluir, mas não se limitam a, riscos cambiais internacionais, riscos de crédito de terceiros ou de clientes, reivindicações de responsabilidade decorrentes dos serviços da ALT5 e desafios tecnológicos para crescimento ou expansão futuros e declarações sobre os potenciais planos de separação da empresa de seus negócios de biotecnologia. Este comunicadoàimprensa também contém declarações gerais relacionadas aos riscos dos potenciais planos de separação da empresa de seus negócios de biotecnologia, assim como o potencial do JAN123 para tratar CRPS, e outras declarações, incluindo palavras como "continuar", "esperar", "pretender", "irá", "esperar", "deveria", "iria", "pode", "potencial" e outras expressões semelhantes. Estas declarações refletem a visão atual da empresa em relação a acontecimentos futuros, estão sujeitas a riscos e incertezas, e são invariavelmente fundamentadas em uma série de estimativas e suposições que, apesar de serem consideradas razoáveis pela empresa, estão intrinsecamente sujeitas a incertezas e contingências comerciais, econômicas, competitivas, políticas e sociais significativas. Este comunicado de imprensa também contém declarações prospectivas com relaçãoàalienação parcial ou total futura esperada dos interesses da empresa na Alyea, sem detalhar o escopo ou os procedimentos envolvidos.

Diversos fatores podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as conquistas reais da empresa sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuras descritas neste comunicadoàimprensa. Esses fatores podem incluir, entre outros, aqueles que estão detalhados nos relatórios periódicos que a empresa arquiva juntoàComissão de Valores Mobiliários (“SEC”). Caso um ou mais desses riscos ou incertezas se concretizem, ou se as suposições contidas na seção intitulada "Fatores de Risco" nos registros da empresa juntoàSEC, que fundamentam essas declarações prospectivas, se revelem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles aqui descritos. Estas declarações prospectivas são feitas na data deste comunicadoàimprensa e a empresa não tem a intenção, nem se compromete a atualizá-las, exceto se exigido por lei. A empresa não pode assegurar a precisão dessas declarações, pois os resultados reais e acontecimentos futuros podem variar significativamente daqueles previstos nestas declarações. Informamos aos investidores que as declarações prospectivas não constituem garantias de desempenho futuro e, portanto, alertamos os investidores a não depositarem confiança indevida nas declarações prospectivas devidoàincerteza inerente às mesmas.

