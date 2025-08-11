Lendas Camp confirma terceira edição com vivência ao lado de craques do futebol

O Lendas Camp, imersão futebolística para jovens talentos, anuncia o lançamento de sua terceira edição. O evento é voltado para jovens atletas de 10 a 17 anos e oferece a chance de treinar e conviver com atletas do futebol brasileiro e internacional.

O Lendas Camp 3 será realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no CT Dartanhã, em Guararema (SP). Os participantes terão acesso a uma programação que inclui treinamentos com atletas, clínicas táticas, jogos competitivos e palestras com uma equipe multidisciplinar, abordando temas como nutrição esportiva e psicologia para atletas.

“Nosso objetivo é ir muito além do campo. Queremos inspirar esses jovens, não apenas a serem melhores jogadores, mas também melhores pessoas, com base nos princípios de disciplina, respeito, superação e trabalho em equipe”, afirma Renato Lanzoni, fundador e CEO do Lendas Camp. “A cada edição, reforçamos nosso compromisso de oferecer uma vivência autêntica do universo do futebol de alto rendimento”.

Um elenco de craques para inspirar



Embora a lista completa de participantes para esta terceira edição seja anunciada em breve, o Lendas Camp 3 seguirá a tradição de trazer atletas que marcaram época no futebol. Edições anteriores contaram com a presença de nomes como Craque Neto, Velloso, Souza, André Petroni, Alexandre Alves e Rogerinho R9.

“A interação com esses ídolos proporciona uma oportunidade para os jovens absorverem não apenas técnicas avançadas, mas também a mentalidade de campeão, diretamente de quem vivenciou o auge do futebol profissional”, explica Lanzoni.