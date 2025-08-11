Primeiro Cessna SkyCourier na Mongólia se junta à frota da Hunnu Air, melhorando as operações na região Ásia-Pacífico

O Cessna SkyCourier está chegandoàMongólia com a operadora charter Hunnu Air fazendo o primeiro pedido da versátil aeronave bimotor turboélice no país. A Hunnu Air utilizará o Cessna SkyCourier para melhorar o turismo doméstico e suas operações de carga. O pedido inclui duas variantes de passageiros do Cessna SkyCourier e um Cessna Grand Caravan EX, com entregas das novas aeronaves previstas para começar em 2026.

O Cessna SkyCourier é projetado e produzido pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

“Projetado para oferecer versatilidade e desempenho, o Cessna SkyCourier é uma excelente opção para apoiar os serviços da Hunnu Air na Mongólia”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “A crescente popularidade mundial da aeronave ressalta sua excepcional adaptabilidade no apoio ao transporte aéreo de carga, fretamentos e missões especiais, demonstrando seu amplo apelo em diversos setores operacionais.”

Desde 2011, a Hunnu Air tem sido um participante fundamental no setor de aviação da Mongólia, demonstrando um forte compromisso com a expansão das viagens aéreas domésticas e internacionais. Segunda maior companhia aérea da Mongólia, a Hunnu Air conquistou seu espaço ao oferecer soluções de transporte aéreo confiáveis e eficientes aos seus passageiros.

Com seu desempenho, confiabilidade e capacidade excepcionais, o SkyCourier é ideal para operações VIP nas vastas e diversificadas paisagens da Mongólia, proporcionando maior acessibilidade a destinos remotos e pitorescos. Esse investimento estratégico ressalta o compromisso da Hunnu Air em expandir as opções de viagens aéreas e apoiar o crescente setor de turismo da Mongólia.

A Textron Aviation comemorou recentemente a primeira entrega canadense da aeronave bimotor turboélice de asa alta para a Air Bravo Corporation, bem como a obtenção da certificação para a configuração Combi pela Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil e a primeira entrega na América do Sul.

Sobre o Cessna SkyCourier

O bimotor turboélice de asa alta Cessna SkyCourier oferece uma combinação de desempenho e custos operacionais mais baixos para operadores de carga aérea, passageiros e missões especiais.

A versão cargueiro tem capacidade para transportar até três contêineres LD3, com uma impressionante capacidade de carga útil de 6 mil libras. A versão para 19 passageiros inclui portas para tripulação e passageiros para facilitar o embarque, bem como janelas amplas na cabine para permitir a entrada de luz natural e proporcionar uma vista panorâmica. Ambas as variantes oferecem reabastecimento de combustível sob pressão de ponto único para permitir entregas mais rápidas.

O SkyCourier é propulsado por dois motores turboélice Pratt & Whitney PT6A-65SC montados nas asas e apresenta a McCauley Propeller C779, uma hélice de alumínio de quatro pás de 110 polegadas confiável e de alta resistência, com embandeiramento total e passo reversível, projetada para melhorar o desempenho da aeronave durante o transporte de cargas enormes. O SkyCourier possui sistema aviônico Garmin G1000 NXi e tem uma velocidade máxima de cruzeiro de mais de 200 KTAS, além de um alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem impulsionado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e entregar a melhor experiência aeronáutica aos nossos clientes. Com um portfólio que inclui desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até produtos para missões especiais, treinadores militares e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos aeronáuticos mais versátil e completo do mundo e uma equipe que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no planeta. Clientes em mais de 170 países confiam no nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, além da nossa rede global de atendimento ao cliente, oferecendo voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas, incluindo, mas não limitado a, mudanças nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos de pedidos.

