Victor P. Viana lança novo livro em Búzios nesta quarta

Após estrear seu novo livro “O Homem que Vomitava Sapos” na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e na Festa Literária Pirata das Editoras Independentes (Flipei), o escritor e jornalista Victor P. Viana realiza, nesta quarta-feira (13), o lançamento oficial da obra em Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O evento acontece às 17h, no Café Porteno, na Rua Cesar Augusto São Luis, no centro da cidade.

A sessão de autógrafos contará com a presença do jovem ilustrador Davi Gautto, filho do autor, responsável pelas ilustrações do livro, e do editor e CEO da Editora Sophia, Rodrigo Cabral. A organização é da RP Sylvana Graça.

Publicado pela Editora Sophia, o livro foi apresentado pela primeira vez ao público no dia 3 de agosto, durante a Flip, em Paraty, em uma manhã de autógrafos na Casa Gueto. A participação de Davi Gautto marcou o caráter colaborativo da obra.

O lançamento em São Paulo ocorreu na Flipei, realizada entre 6 e 10 de agosto na Praça das Artes, reunindo mais de 220 editoras. Em Búzios, a expectativa é que o encontro reúna leitores, intelectuais, artistas e integrantes da cena cultural local.