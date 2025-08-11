Global finaliza rebranding e apresenta identidade visual

A Global, Hub de Soluções de Relacionamento e Cobrança, anunciou uma ampla reformulação da sua marca e identidade visual. O rebranding visa reforçar o compromisso da empresa com a transformação digital e evidenciar seu papel como agente de inovação em soluções financeiras.

Sob o conceito “Sempre à frente, sempre digital”, a nova marca traz uma estética moderna, minimalista e dinâmica, que traduz visualmente a ideia de movimento, transformação e conexão. A mudança também reflete a evolução da Global ao longo de mais de três décadas, combinando experiência consolidada com a constante busca por inovação tecnológica.

“Este rebranding marca uma nova fase na trajetória da Global. Estamos unindo nossa história consolidada com o impulso digital necessário para o futuro. Nossa nova identidade expressa exatamente isso: inovação tecnológica alinhada ao propósito humano, fortalecendo ainda mais a conexão com nossos clientes, parceiros e colaboradores. Somos uma empresa que acredita em constante evolução, e é com essa energia que vamos seguir sempre à frente, sempre digitais”, afirma Silvano Boing, CEO da Global.

A nova identidade visual inclui logotipo renovado, tipografia impactante e uma paleta de cores vibrante, projetada para representar os valores centrais da marca: inovação, dinamismo e proximidade com as pessoas. Além disso, a mudança busca consolidar a presença da Global em todas as etapas da jornada do cliente – desde vendas e pós-venda até processos preventivos, cobrança e jurídico.

Foco no desenvolvimento tecnológico

A recente mudança de marca da Global reflete uma evolução que vai além da estética, representando um reposicionamento estratégico alinhado à transformação digital.