Samsung SDS participa de webinar sobre transporte multimodal

Como as empresas podem usar o transporte multimodal e contribuir para uma cadeia de suprimentos mais sustentável e eficiente? Foi esse o tema abordado pelo webinar "Transformando a Logística", no canal do YouTube Prosa com Bertaglia, com a participação da Samsung SDS, braço de logística e tecnologia da informação (TI) do Grupo Samsung.

A diretora comercial Rosa Amador foi a responsável por representar a Samsung SDS na transmissão ao vivo realizada em 17 de julho. Ela apresentou um estudo de caso real sobre as práticas sustentáveis adotadas pela empresa em seus serviços de transporte multimodal, com destaque para os desafios enfrentados durante períodos de seca no Norte do Brasil e soluções Sea&Air.

O transporte multimodal é aquele que integra dois ou mais modais diferentes ? rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo, entre outros ? em uma só cadeia logística, possibilitando a entrega de diversos tipos de produtos.

Segundo Rosa Amador, ao aumentar a capacidade de carga, otimizar rotas e promover um melhor aproveitamento de veículos, as operações multimodais podem reduzir a emissão de carbono (CO?), o consumo de combustíveis fósseis e o impacto ambiental geral da logística. Essa abordagem também pode melhorar a eficiência energética e aproveitar modais menos poluentes, como ferroviário e cabotagem, sem comprometer prazos ou custos.

“A sustentabilidade é uma pauta urgente, e o transporte multimodal surge como uma estratégia essencial para reduzir emissões, custos e riscos operacionais. Discutir esse tema é fundamental para apoiar empresas a repensarem seus modelos logísticos, adotando soluções mais eficientes e alinhadas às demandas ambientais”, diz Rosa Amador.

“No mundo atual, as empresas precisam analisar suas operações de ponta a ponta, buscar soluções tecnológicas que ampliem a visibilidade da cadeia e adotar estratégias de transporte que priorizem a redução do impacto ambiental. O conteúdo do nosso webinar busca trazer insights e boas práticas que podem servir como guia inicial”, complementa ela.

Por outro lado, a diretora comercial reconhece que há empresas que enfrentam obstáculos para tornar a logística mais sustentável. Os principais desafios estão relacionados à infraestrutura limitada, à necessidade de grandes investimentos em tecnologia e à resistência à mudança por parte de alguns negócios.

“Entretanto, como mostramos no evento, existem caminhos viáveis e gradativos para superar essas barreiras. Vemos um futuro em que a digitalização, o uso de big data, a inteligência artificial (IA) e a automação terão papéis cada vez mais estratégicos para otimizar rotas, reduzir desperdícios e aumentar a previsibilidade”, esclarece.

O webinar com a participação de Amador e de Paulo Bertaglia ? executivo, professor e responsável pelo canal Prosa com Bertaglia ? pode ser assistido neste link.

Para saber mais, basta acessar: https://samsungsds.rds.land/agradecimento-webinar-prosa