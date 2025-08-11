Faculdade Focus facilita nova graduação para professores

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao todo, no Brasil, 2,2 milhões de pessoas exercem a profissão de professor na educação básica e 323.376 no ensino superior. Embora estes números sejam expressivos, pode haver um deficit no setor.

Uma pesquisa divulgada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) mostra que, até 2040, o Brasil poderá ter uma carência de 235 mil professores de educação básica.

Diante desse cenário, a Faculdade Focus está promovendo uma campanha para incentivar novas graduações para professores, com o objetivo de atender a trajetória acadêmica de docentes e profissionais da educação que já possuem um diploma. A ação possibilita o aproveitamento de disciplinas com intuito de facilitar o acesso a uma segunda licenciatura e ampliar a atuação desses profissionais em território nacional.

Segundo o diretor Ruy Astrath, a validação é feita com base na análise do histórico escolar e ementas da graduação anterior do candidato. As disciplinas são aproveitadas conforme a equivalência de conteúdo, carga horária e competências formativas. “Com isso, é possível reduzir em até 1,5 ano o tempo total da nova graduação, respeitando as diretrizes legais do Ministério da Educação (MEC)”, explica.

A Faculdade Focus oferece 28 cursos de graduação e possui mais de 100 mil alunos matriculados. Todas as formações da plataforma que integram a categoria “Graduação” fazem parte desta campanha e, naturalmente, o foco principal são professores licenciados ou bacharéis em áreas afins.

Porém, a iniciativa também contempla outros profissionais da educação, como pedagogos, gestores escolares, orientadores educacionais e educadores sociais, desde que tenham uma graduação anterior compatível com o curso pretendido.

“Ao conquistar uma nova habilitação, o profissional amplia sua área de atuação, podendo lecionar em diferentes componentes curriculares, atuar em programas de educação interdisciplinar, assumir novas funções pedagógicas ou até mesmo ingressar em áreas como produção de material didático, formação continuada e coordenação educacional. Além disso, abre portas para concursos públicos e novas oportunidades profissionais”, esclarece Astrath.

A Faculdade Focus adota critérios de equivalência curricular, buscando assegurar que o aproveitamento não comprometa a formação do aluno. Por isso, a coordenação pedagógica acompanha cada etapa do processo, com foco em garantir que o aluno receba uma formação completa, ética e alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais.

“Além disso, a instituição conta com um corpo docente em constante qualificação, materiais atualizados e um modelo acadêmico que busca integrar teoria, prática e inovação”, acrescenta o diretor.

A campanha está inserida em uma estratégia institucional permanente da Faculdade Focus, que busca contribuir com a formação continuada de educadores e com a valorização da carreira docente.

“O objetivo da instituição é oferecer alternativas viáveis, acessíveis e de qualidade para quem deseja ampliar sua formação e fazer a diferença na educação brasileira”, conclui Ruy Astrath.

Sobre Faculdade Focus

A Faculdade Focus nasceu do grupo Focus Educação e iniciou sua história em 2011, oferecendo cursos livres para concursos na cidade de Cascavel, interior do Paraná. Atualmente a instituição tem aproximadamente 900 cursos de pós-graduação, 28 cursos de graduação, 60 mil alunos formados e 100 mil alunos matriculados. A marca atua com o propósito de levar uma educação de qualidade e com valores acessíveis para todo o Brasil, possibilitando o crescimento profissional e humano dos alunos.

Para mais informações, basta acessar: www.faculdadefocus.com.br